Elvis Presley eluloofilmist ilmus treiler

"Elvis" jutustab superstaar Elvis Presley elust kahe kümnendi vältel, enne tema surma 1977. aastal, kui Elvis oli 42-aastane. Film keskendub artisti keerulistele suhetele tema mänedžeri Tom Parkeriga, keda kehastab Tom Hanks. Vaataja näeb Elvise tõusu vaesusest kuulsusesse.

Filmis mängivad veel Olivia DeJonge, Yola, Kodi Smit-McPhee, Kelvin Harrison Jr., Luke Bracey ja Maggie Gyllenhaal.

"Elvis" on režissöör Baz Luhrmanni teine film pärast 2013. aastal linastunud "Suurt Gatsbyt".

Elvise eluloofilmi tegemisest anti avalikkusele teada esimest korda 2014. aastal. 2019. aastal valiti peaosalist mängima Austin Butler, valikus olid veel Ansel Elgort, Miles Teller ja Harry Styles. Filmivõtted algasid 2020. aasta alguses, ent lükati siis edasi, sest Tom Hanks andis positiivse koroonaproovi. Võtted jätkusid samal aastal, kuid filmi esilinastuskuupäeva on pandeemia tõttu mitu korda edasi lükatud. Kinodesse jõuab "Elvis" plaanide järgi 24. juunil.

"Elvise" lavastaja, kaasprodutsent ja kaasstsenarist on Luhrmann, temaga koos kirjutasid stsenaariumi Craig Pearce, Jeremy Doner ja Sam Bromell. Filmi produtsendid on ka Catherine Martin, Patrick McCormick, Andrew Mittman, Schuyler Weiss ja Gail Berman, tegevprodutsent on Rory Koslow.