Andreas Poom ja soomlane Ilon andsid välja ühise loo "Pardon Me"

Warner Music artistid Andreas Poom ja Ilon andsid välja ühise popballaadi "Pardon Me". Loole on valminud ka video, mille tegi Viljandist pärit filmimees Ako Lehemets.

"Pardon Me" näol on tegu emotsionaalse ja isikliku ballaadiga, mis annab edasi armumise ebakindlust ning hirmu. "Minu jaoks räägib see lugu minu esimest armumisest ja sellest, kuidas mul on kellegi vastu tunded, aga ma ei leia endas julgust neid jagada, saamata iial seeläbi vastust," selgitas loo autor Andreas.

"Mulle väga meeldis töötada Andreasega, ta on suurepärane laulukirjutaja ning ma väga hindan tema ausust ja haavatavust lugude kirjutamises. "Pardon Me" on väga eriline lugu," lisas Ilon.

Andreas on 18-aastane laulukirjutaja, kes alustas muusika kirjutamisega juba 12-aastaselt. Noore laulja üks tuntuim hitt on koostöös elektroonilise ansambliga Púr Múdd sündinud "Truth is".

Ilon on noor tõusev Soome artist ja laulukirjutaja, kes on välja andnud neli rahvusvaheliselt tunnustatud singlit. Tema eelmine singel "Dream" oli esimene lugu, mis jõudis kodumaise muusikaedetabeli 50 parima loo hulka.

Ilon on koostööd teinud mitmete maailma tuntud artistidega, nagu näiteks Grammy võitjaga Finneas.

Kuula uut lugu "Pardon Me" siit: