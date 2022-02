Ansambel Frankie Animal andis välja teise albumi "Party Alone"

Tänavu oma kümnendat tegevusaastat tähistav Eesti ansambel Frankie Animal tõi 18. veebruaril kuulajateni oma teise kauamängiva "Party Alone".

Hoolimata sellest, et kogumiku pealkiri on sobiv kokkuvõte viimaste aastate meeleolust ja realismist, on tegemist siiski üdini positiivse ja tulevikku vaatava teosega, mis jõuab kuulajateni neljal erineval moel.

Uus album jõuab kuulajateni läbi mitme erineva perspektiivi - esiteks lüürikavideotest koosneva visuaalse playlisti, instrumentaalversiooni ja lisaks ka kommenteeritud väljaandena. Demode ja bändi kommentaaridega vürtsitatud taskuhääling jõudis kuulajateni juba 14. veebruaril.

"Party Alone" ei ole üheski mõttes tavaline album. Antud materjali esimene singel "Playful" jõudis kuulajateni juba 2019. aasta suvel ning on tänaseks kujunenud Spotifys ja raadiotes bändi kõige populaarsemaks looks.

Eelmisel aastal avaldatud topeltsingel "Peaches / Honey" kogus endale poolehoidjaid ka rahvusvaheliselt, jõudes mitmete tunnustatud muusikaväljaannete nagu näiteks Highclouds ja Cool Hunting veergudele.

Lisaks digitaalsetele kanalitele, ilmub album "Party Alone" ka esimest korda Frankie Animali ajaloos kassetil.