Eesti Laulu juhtinud Jüri Pootsmann: ma ei saa ennast vaadata ega kuulata

Raadio 2 hommikuprogrammis oli külas muusik Jüri Pootsmann, kes lisaks raadiotööle pani end proovile ka Eesti Laulu telesaate juhtimisega. Pootsmann tõdes, et kuigi kogemus oli talle uus, osutus see väga põnevaks väljakutseks.

"Ma ei tea üldse, mis ma seal tegin," naljatles Pootsmann Eesti Laulu juhtimisest ja tõdes, et pole enda ülesastumist veel järele vaadanud. "Ma ei saa ennast vaadata ega kuulata," ütles ta ja lisas, et ehk mõne aja pärast suudab ta julguse kokku võtta ning heita pilk peale enda saatejuhidebüüdile.

Kuigi otse-eetrite juhtimine pole Pootsmannile võõras, oli telesaate juhtimine võrreldes raadiosaatega pisut teistsugune. Täpsemalt seisnes muusiku sõnul erinevus selles, et telega kaasneb ka pilt.

Kui MyHitsi hommikuprogrammi juhtides mõtleb suurema osa tekstis Pootsmann ise välja, siis teles oli talle stsenaarium ette kirjutatud. "Sellist saadet ei saa kindlasti teha ilma mingisuguse kondikavata," rääkis Pootsmann Eesti Laulust, ent lisas, et ette tuli ka ootamatuid juhtumeid, kui tekst tuli ise improviseerida.

Eesti Laulu finaali pidas Pootsmann esinejate poolest väga tugevaks. Muidugi oli muusiku ja saatejuhi sõnul seal ka üllatusi. Nii valmistas Pootsmannile hämmingut, et möödunud aastal võistlusel teise koha pälvinud Jaagup Tuisk pidi sel korral leppima hoopis viimase kohaga. Küll aga valmistas Pootsmannile head meelt, et nii rahva kui ka žürii heakskiidu võitis ansambel Minimal Wind.

2016. aastal oli Pootsmannil au esindada Eesti suurel Eurovisiooni lauluvõistlusel. Muusiku õpetussõnade kohaselt peaksid Eesti Laulul üles astuvad artistid suhtuma võistlusesse tõsiselt. "Sul peab ikka mingi võidutahe olema ja sa pead arvestama sellega, et sa sõidad sinna Eurovisioonile ja sa pead selleks valmis olema."

Eurovisioonil esinemist meenutas Pootsmann ainult heade sõnadega ning saadud kogemust peab artist põnevaks ja õpetlikuks. "Minu elu kaks kõige ägedamat nädalat, mis jäävad alati meelde olenemata tulemusest," tõdes artist.

Tänavu sõidab Eestit Eurovisioonile esindama Stefan looga "Hope". Pootsmann mainis, et kirjutas mõni aeg tagasi ka Stefanile ning andis talle kaasa mõned õpetussõnad. Peamiselt soovitas Pootsmann Stefanil protsessi nautida. "See on selline õppeprotsess noorele artistile."