Søde ja Hans Nayna üllatasid kuulajaid uue looga "When I'm Gone"

Eesti tantsumuusika produtsent Søde avaldas oma kolmanda singli "When I'm Gone", millel teeb kaasa Mauritiuse päritolu muusik Hans Nayna.

"Mõnikord peame oma eludes edasi liikuma ning tihtipeale see liikumine on valus ja kurb. See lugu annab sulle hea enesetunde ning motivatsiooni õigeid otsuseid teha" iseloomustas värsket singlit Søde.

Oma hääle loole on andnud Hans Nayna, kes sai Eestis tuntuks tänu Eesti Laulule.

Lugu ilmus Rootsi plaadifirma LoudKult alt.