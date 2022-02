"Stranger Thingsi" viies hooaeg jääb viimaseks

Lisaks sellele, et Netflix avaldas neljapäeval pikalt edasi lükkunud neljanda hooaja esilinastuskuupäeva, teatas voogedastusplatvorm, et tuleb ka viies hooaeg, mis jääb ulmesarja jaoks ka viimaseks.

Netflix teatas, et "Stranger Thingsi" neljas hooaeg linastub kahes osas – esimene osa esilinastub 27. mail ja teine 1. juulil. Sarja loojad Matt ja Ross Duffer lisasid ka, et sari tõmbab viienda hooajaga sarja otsad kokku, vahendab Variety.

"Panime "Stranger Thingsi" kogu loo paika seitse aastat tagasi," märkisid Dufferi-vennad. "Tol ajal ennustasime, et see lugu kestab neli kuni viis hooaega. See osutus liiga suureks, et seda neljaga ära rääkida, kuid – nagu ise varsti näete – liigume nüüd finaali poole. 4. hooaeg on eelviimane; 5. hooaeg jääb viimaseks."

"Stranger Thingsi" neljas hooaeg esilnastub pärast pikka viivitust; kolmas hooaeg esilinastus Neflixis enam kui kaks ja pool aastat tagasi.