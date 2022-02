Plehku pistnud pesukaru omanik: minu jaoks on ta tavaline lemmikloom

Mõni aeg tagasi leidis Tartumaal aset juhus, mil Kambja valla kohalikud elanikud märkasid puu otsa ronivat pesukaru. Selgus, et tegemist oli kodust plehku pannud lemmikloomaga. Pärast kahte kuud metsa seiklemist on Mõmmik tagasi enda kodus.

"Minu jaoks on ta tavaline lemmikloom, aga ma saan aru, et inimeste jaoks on ta ikkagi võõrliik," rääkis Mõmmiku omanik Raili Brikkel "Ringvaatele". Nüüd hakkab pesukaru elama pereisa hoole ja armastusega ehitatud puuris, vältimaks ohtu, et Mõmmik taas metsa uitama võib sattuda.

Pesukaru läks kaduma novembris. Esmapilgul arvasid omanikud, et Mõmmik uudistab kodu lähedal ning tuleb peagi tagasi. Küll aga nii ei juhtunud ja Mõmmik seiklused väljaspool kodu kestsid kaks kuud.

Pererahvas lootis, et Mõmmik suudab üksinda ellu jääda, ent kui pesukaru oli metsas märgatud, said jahimehed keskkonnaametilt volituse võõrliik maha lasta. Mõmmiku perele tulid appi aga Eestimaa loomakaitse liidu inimesed, kes hakkasid vabatahtlikult pesukaru metsast otsima.

"Kõhutunne ütles, et see hästi ei lõppe kui me ei sekku," tõdes loomakaitse liidu Lõuna-Eesti regioonijuht Kristi Metsa. Mõmmiku leidmine ei olnud aga lihtne ülesanne, mistõttu pidid vabatahtlikud kaardistama ligikaudu kahe nädala jooksul pesukaru liikumise ning seadistama kaamerad. Samuti tekitasid inimesed Mõmmikule vastava söögikoha.

Kuna tegemist on öise eluviisiga loomaga, oli loomakaitse liidu inimestele selge, et päeval Mõmmik magab. Nii asusid nad otsima läheduses asuvate inimeste kuurides ja aitades. Pesukaru läheduses viibimisest andis märku ka üks kohalik kass. Nimelt teadis pererahvas rääkida, et kass, kes muidu meelsasti väljas uitamas käis, ei ole soovinud seda viimasel ajal teha. "See oli meie jaoks märk," rääkis Metsa.

Lõpuks leidsid vabatahtlikult metsast pesukaru värsked jäljed. Mõni aeg hiljem teatas lähedal asuv inimene, et on Mõmmiku leidnud enda talust. Kui muidu paistab Mõmmik pigem uimane tegelane, siis ennast kaitstes osutub ta raevukaks loomaks. Niisiis osutus Mõmmiku päästeoperatsioon veelgi keerukamaks, sest pesukaru ei õnnestunud kinni püüda ei kinnastega ega kahva abil. Viimaks tõi lahenduse jahimees, kes enda jalast kummiku tõmbas ja selle loomale tema taltsutamiseks pähe viskas.