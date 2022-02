Eesti vanima kana avastanud arheoloog: kana oli enne kui muna

Eesti kõige vanem kana on pärit Rebala lastekangrute kalmeväljalt. Arheoloog Freydis Ehrlichi sõnul on see pärit umbes ajaarvamise vahetusest ehk aastast 0. Küll aga peab arheoloog tõenäoliseks, et tulevikus võib väljakaevamiste käigus ilmale tulla veelgi vanema kana luud.

Ehrlich tõdes, et luu avastas ta tegelikult arheoloogilistes kogudes uurimismaterjali otsides. "Mul oli just parajasti ka uurimistöö selle kohta, et otsida kõige vanemat kana," rääkis arheoloog.

Küll aga on Eesti kõige vanemast kanast alles jäänud ainult pisikene tükk, sest kana teised osad on läinud dateerimisele. Kuigi lindude luud on omavahel üpris sarnased ning selleks, et olla täiesti kindlad, et tegemist on just kanaga, pidid arheoloogid kasutusele võtma võrdluskogu. Nii võrdlesid nad leitud luud tänapäevaste kanade ja metsistega. "Nendega võrdlemise abil saime kindlalt teada."

Tükk Eesti vanimast kanast Autor/allikas: ERR

Arheoloog teadis rääkida, et kõige vanemat kana pidasid inimesed juba aastasadu tagasi koduloomana. "Sellel ajal ta juba oli kodulind, sest ta kodustati juba vähemalt 6000 aastat tagasi," rääkis Ehrlich, kelle sõnul kodustati esimesed kanad Lõuna- või Kagu-Aasias. Sealt edasi on kanad liikunud Euroopasse.

"Need kõige vanemad kanad olid siis tõenäoliselt pigem eksootilised, erilised leiud," ütles arheoloog, kelle sõnade kohaselt peeti alguses kanasid Euroopas pigem sümboolse tähenduse pärast. "Alles mitusada aastat hiljem on nendest saanud toidulaua osa."

Eesti vanima kana leiukoht pärineb Rebala lastekangrute kivikalmest. Kuna tegemist on väga pisikese luuga, ei oska arheoloogid täpselt öelda, kas kana oli seotud matusetegevusega või uudistas niisama kalmel ringi.

Kanade ajaloo juures paelub Ehrlichi uued teadmised. Nii soovib ta üha enam mõista lindude päritolu ning kuidas ja kui kaua on neid minevikus peetud. Küll aga peab arheoloog tõenäoliseks, et tulevikus võib leidude käigus välja tulla ka vanemate kanade säilmed. "Ei ole välistatud, et mõni vanem tuleb ka välja."

Ehkki inimesed on vaielnud palju küsimuse üle, kas enne oli muna või kana, ei oska Ehrlich sellele küsimusele kindlat vastust anda. Küll aga võib ta kogutud andmete põhjal praegu öelda, et kana tuli enne kui muna. Ehkki tehnoloogia on pidevas muutumises ning arheoloogilisi leide tuleb päevast päeva juurde, võib Ehrlichi sõnul päevavalgele tulla uued avastused, mis väidavad hoopis vastupidist.