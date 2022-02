Kristiina Palm: edukas tööandja peaks kindlasti mõtlema järelkasvu peale

Peagi gümnaasiumisse astuv Artur Püttsepp, kes on varemgi projektis osalenud, kiidab seda väga. "Olen käinud töötukassas ema töö juures ja näinud, kuidas ta väga palju inimestega suhtleb ja kuidas need inimesed, kellega ema suhtleb, ise tööd teevad," rääkis Artur "Terevisioonile".

Arturi ema Kristiina Palm töötab Eesti Töötukassas personalijuhina. "Üks edukas tööandja peaks täna kindlasti mõtlema järelkasvu peale. Vaadates töötukassat, siis meil on üle 900 töötaja, kellel on suurusjärgus 700 last. Rumal oleks jätta käegakatsutav järelkasv informeerimata sellest, millised töövõimalused on," sõnas Palm.

Töötukassa on ka projekti kaaspartner ja koos kaubandus-tööstuskojaga on just 21. veebruar selleks päevaks kuulutatud. Tööandjal on võimalus end projekti ka registreerida.

"Mulle jäi see päev meelde kui väga huvitav, hariv ja meeli avardav. Nägin, kuidas mu vanemad on jõudnud valikule, et seda tööd teha oma elus. See on uhke tunne," tõdes Artur, kes tundis ka ise tõmmet oma vanemate valitud erialade poole.

Lapsi võib Kristiina sõnul tööle kaasa võtta alates kooliealistest, aga miks mitte koos vanemate õdede-vendadega ka lasteaiaealisi. Enne tuleks lapsega rääkida organisatsioonist ja anda laiemat pilti sellest, mis teda sel päeval ees ootab.

"Ma olen kaalunud neid töökohti, mis mu vanemad on valinud ja kaalunud oma huvisid. Mida rohkem ma käin vanemate töö juures ja näen, mida nad teevad, seda suurema valiku see mulle loob. Ma näen, mis ameteid oleks vaja ja mida tulevik ootab," rääkis Artur.