Pur Mudd tahab enda muusikat turundada TikTokis: see on väga hea platvorm

Raadio 2 saates "R2 Pulss" oli külas ansambli Pur Mudd liige Oliver Rõõmus. Juttu tuli nii Eesti laulul esinemisest, tulevikuplaanidest ja uutest projektidest. Rõõmus tõdes, et TikToki platvorm on hea hüppelaud oma muusika tutvustamiseks.

Ansambel Pur Mudd osales tänavu ka Eesti Laulu konkursil. Kuigi poolfinaalist ansambel edasi ei pääsenud, tõdes Oliver Rõõmus, et jäid oma etteastega väga rahule ning midagi kripeldama ei jäänud. "Olime väga rahul enda etteastega, oleme väga rõõmsad, et see tuli väga lahe välja, kuna meil olid seal väga keerulised olud."

Küll aga tõdes Rõõmus, et järgmine aasta ei näe ta ansamblit Eesti Laulu võistlusel osalemas. "Kui võidulugu ei ole, siis ei hakka kandideerima," ütles ta. Kuigi muusiku arvates oli tore, et sel aastal olid konkursil ka veerandfinaalid, tõdes ta siiski, et muusikavideote põhjal lugude valimine ei tohiks tema arvates läbi minna. Põhjus on Rõõmuse sõnul puhtalt majanduslik: kõik artistid peavad enda rahade eest muusikavideod filmima ja selle nimel tohutult vaeva nägema. Pigem tasub tema sõnul ka veerandfinaalid live-ettekannetega teha.

Kuigi Pur Mudd on Eestis omajagu tuntud, tahab bänd siinse kogukonna fännibaasi veelgi suurendada, sest peamiselt tegutseb ansambel välismaal. Üheks enda tutvustamiseks oligi Pur Muddil plaan Eesti Laulul osalemine. Isegi, kui bänd finaali ei jõudnud, nentis Rõõmus, et kurvaks ei teinud mitte edu Eesti Laulul, vaid hoopis ära jäänud Euroopa kontsertturnee. Nii pidi ansambel esinema mõni aeg tagasi Poolas, Saksamaal ja Hollandis. Küll aga on lootust, et tuleval suvel saab bänd välismaal oma muusikat siiski publikule tutvustada.

"Oleme aru saanud, et meie muusikat Eestis väga palju ei kuulata," tõdes Rõõmus, kelle sõnul ei ole bändil soov teha eestikeelset muusikat. Küll aga on siiski juhtunud erandeid, mil bänd on oma loomingus emakeelt kasutanud. Nii on näiteks Pur Mudd ühendanud väed Ott Leplandiga ning koos sündis neil lugu "Vaikida võib".

Kui möödunud aastal lubas Pur Mudd endale loominguliselt pikemat pausi, andis Rõõmus lootust, et tänavu on bändil ilmumas mitu uut lugu. Kui peamiselt turundab bänd enda lugusid muusikaplatvormil Spotify, tõdes Rõõmus, et aina enam on suund võetud ka TikToki peale. "Elu on näidanud, et sealt on kõik asjad võimalikud juhtuma," rääkis muusik. "See on väga hea platvorm, kus hakata enda muusikat inimestele tutvustama."

Küll aga ei ole Rõõmus seotud ainult ansambliga Pur Mudd, vaid lõi koos enda abikaasaga uue projekti Sode. Rõõmus selgitas, et Sode alt ilmub peamiselt teistsuguseid lugusid, mis ei leia kohta Pur Muddi repertuaaris. "Nad on natukene võib-olla rõõmsamad."

"See projekt on mõeldud investeeringuga meie tütrele Roosile. Me väga loodame, et ta võtab selle projekti kunagi üle. Ta on väga suur tantsumuusika fänn ja hetkel on ka tema iga loo autor," rääkis Rõõmus uuest projektist.