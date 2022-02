Vabariigi aastapäeva olulisemad sündmused jõuavad vaatajateni ETV kaudu

Varavalges päikesetõusul kell 7.32 heisatakse Pika Hermanni torni pidulikult sinimustvalge trikoloor. Vabariigi aastapäeva hommik jätkub kell 9.00 pärgade asetamisega Vabadussõja võidusamba jalamile ja kell 10.15 jumalateenistusega Tallinna toomkirikus.

Kell 12.00 toimub Tallinna Vabaduse väljakul kaitseväe paraad, kus on väljas nii kaitsevägi, kaitseliit, sisekaitseakadeemia ja vanglaüksus kui ka liitlased britid, prantslased ja Belgia üksused. Kohal on uhked tankid ja näha saab meie oma lahingmasinaid. Esimest korda on väljas meie liikursuurtükid. Kõne peab kaitseväe juhataja Martin Herem.

Kodumaakaitsest ja veel paljust muust tuleb vaimukas võtmes juttu Andrus Kivirähki näidendis "Isamaa pääsukesed", mida ETV näitab kell 16.05.

Kell 18.40 oodatakse vaatajaid teleekraanide vahendusel Estonia teatrisse, kus pidulikul kontsertetendusel astuvad üles esinejad ja kõne peab president Alar Karis. Sel aastal toimub kontsertetendus küll tühjale saalile, aga see-eest televaatajatele kodudes. Kontsertetenduse lavastajad on Mihhail Gerts ja Jüri Nael. Tegijate sõnul on oodata visuaalselt lummavat telesaadet, mis kindlasti ei tule raskemeelne ja sünge, vaid pigem positiivne ning helge.

Tavapärase presidendi vastuvõtu asemel ongi sel aastal telesaade, mille külalised on ühel või teisel põhjusel silma paistnud, südamesse jäänud ja olulisi asju teinud.

Pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21.20 jõuab eetrisse hinnatud dirigenti ja muusikaõpetajat Lydia Rahulat portreteeriv dokumentaalfilm "Lydia".