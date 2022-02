Selgunud on tänavu Tudengijazzil üles astuvad kooslused

Publiku ette astuvad Any Key Trio, Ingrid Rabi Group, Tidi & Bande, Tiina Adamson Kvintett, Kõnts, Starglide ja Cosmic Express (Rootsi).

Tudengijazzi programmijuhi Elina Salumäe sõnul on tänavu rohkem esindatud vokalistidega koosseisud ja eestikeelne muusika. "Kuid neile mõnusaks tasakaaluks on siiski ka instrumentaalset muusikat nii Eestist kui ka välismaalt. Usun, et kokku on saanud tore ja mitmekülgne programm, kust igaüks võib enda maitsele midagi sobivat leida," lisas ta.

Tudengijazz alustab 8. märtsil ning viib muusikat lisaks Tallinnale ka Narva, Viljandisse ja Tartusse.

TUJA festival on vanima traditsiooniga Eesti jazzmuusikafestival, mis sai alguse juba 1982. aastal.

Tänavu toimub TUJA 8.–12. märtsil.