Alina Pash loobus Ukraina esindamisest Eurovisioonil

Kolmapäeval teatas Ukraina rahvusringhääling, et Pashi osalemine Eurovisioonil on pausile pandud, põhjuseks vastuoluline Krimmi reisimine 2015. aastal.

Samal pärastlõunal otsustasid Ukraina ringhääling, Ukraina euroloo võistluse Vidbiri korralduskomitee ja Alina Pash, et laulja Ukrainat Eurovisioonil ei esinda. Pashi sõnul loobub ta sellest raske südamega.

Pash kirjutas Instagramis, et ta on Ukraina kodanik ja järgib riigi seadusi. "Oleksin tahtnud Ukraina traditsioone ja väärtusi maailma viia. See, mis praegu toimub, pole see, millest ma laulan," kirjutas muusik.

Pressiteates avaldas Pash, et ta on kunstnik, mitte poliitik ning tal pole mänedžere ega juriste, kes saaksid teda praegu aidata. Enda sõnul on ta saanud sobimatuid sõnumeid ja isegi ähvardusi ning tema olukorda ei mõisteta.

Pash reisis 2015. aastal Krimmi, piirkonda, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris. Ehkki ukrainlastele pole Krimmi külastamine keelatud, on sinna reisimine sest ajast peale olnud küsitav ning sinna minekut tuleb hoolikalt põhjendada.

Pash esitas Ukraina võimudele ka reisidokumendid ja tõendid selle kohta, miks ja kuidas ta toona piirkonda reisis. Tema reisidokumentide legitiimsus on aga kahtluse alla seatud.

Vastavalt Vidbiri reeglitele saab kohalik rahvusringhääling otsustada Ukraina esindaja Eurovisioonil teiste riiklikus finaalis osalenud artistide hulgast.