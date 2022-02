Lauri Räpp: mul on ka väga kehvasid raamatuid

Kirjanik Lauri Räpi sõnul on tema kirjanduslik karjäär olnud üpris veider. Ta on seilanud erinevate žanride vahel, kirjutanud häid ja oma sõnutsi ka kehvasid raamatuid ning ka luuletajate pärusmaale ta end väga sättida ei taha.

"Ma olen lugenud nii kaua kui mäletan. Olen kasvanud raamatute keskel ja sealt on see pisik tekkinud. Päriselt hakkasin kirjutama väga hilja, olin üle 30 kindlasti," rääkis Lauri Räpp "Vikerhommikus".

Kirjutamiseks tuleb tema sõnul käia silmad lahti ja kirjutada elust maha. "On vaja empaatiat. Elu jooksul tekib erinevaid võimalusi, kuidas seda empaatiat kasvatada," sõnas ta.

Oma kirjanduslikku karjääri peab Lauri Räpp veidraks. "Mul on väga kehvasid raamatuid. Ühe Tartu raamatu kohta on kirjutatud, et see on väga ropp raamat, aga seal pole ühtki roppu sõna. Siis tuli jutukogu, kus läksin hoopis romantilist stiili. Sügisel tuleb üks minu kirjutatud lastenäidend välja," rääkis Räpp.

Luuletajaks mees end ei pea, ehkki on oma luuleraamatuga palju tähelepanu pälvinud. "Ma ei trügi päris luuletajate pärusmaale. Kui teised arvavad, et olen luuletaja, eks siis elan selle üle," ütles Räpp, ent tõdes et tema luuleraamat on tõesti lennanud ja müünud vaat et rohkemgi kui ilukirjanduslikud teosed.

Kriitikat mees ei karda, eriti kui see on konstruktiivne ja aus. "Olen ka lahmimist saanud ja mu teostele on täiesti vesi peale tõmmatud, aga see käib asja juurde. Inimestel on õigus oma arvamusele," rääkis kirjanik.

Oma sõnul teeb Räpp nüüd tööd hobikorras ja kirjutamisest, mis enne oli hobi, on saanud täiskohaga töö. "Mul on erinevaid projekte - tellitakse spetsiaalseid luuletusi, teen turundustekste ja kodulehetekste. See on mu igapäevane töö," ütles Räpp, kes on ka lauludele sõnu kirjutanud. "Džässlauljatar Liina Saarel tuleb kevadel plaat välja, ta kirjutas mulle ja saatis demo, ta ei andnud mulle mingit suundagi kätte," ütles ta. Sisuliselt oli Räpp kahe looga ka Eesti Laulu finaalis, võistlejate hulgast kirjutas ta laulusõnad Jaagup Tuisu loole "Kui vaid". Jüri Pootsmanni uus lugu "Jäljed jätsid tuulde", mis ka finaalis esitusele tuli, sai sõnad samuti Räpilt. "Praegu on iga päev erinev. Ühtpidi olen vabakutselisena hästi spontaanne, teisalt olen alati olnud organiseeritud," rääkis ta.