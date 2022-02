Martin Algus "Soost": Franz Malmsteni sarm ja sära sobis kohe tema tegelasega

Oskar Lutsu ainetel vändatud "Soo" on jõudnud kinodesse. Stsenarist Martin Alguse sõnul sobib Franz Malmsten peategelase Toomase rolli suurepäraselt ja tema tegelaskuju muutust on põnev läbi näitleja näha.

"Kuna "Talvega" läks meil väga hästi, siis Kris Taskal, ühel "Soo" produtsentidest, oli juba ammu olnud mõte sellist põnevat lugu filmina teha," rääkis Martin Algus Raadio 2 hommikuprogrammis. ""Talve" kindlasti julgustas seda ette võtma," sõnas Algus.

"Talve" filmiga olid tegijatel vabamad käed, sest Lutsu enda käekirja oli raamatus sees vähem. ""Soos" oli loo raamistik nii põnev ja tugev Lutsul, et seal jäi originaalteosest palju rohkem alles. Dialoogid ja suhted tuli filmile omaseks teha, hingestada. Tööd jätkus, aga see on vägagi äratuntavalt sama lugu," rääkis Algus.

Dialoogid tuli pea nullist üles ehitada, sest otse raamatust neid filmi ümber tõsta stsenaristi sõnul ei saa. "Tagant järele lehitsesime ja panime sisse tsitaate, et see oleks kaetud Lutsu enda sõnadega. Filmil on oma dünaamika, raamatul hoopis vabam vorm, nii et pidime ehitama ja suhted ning tausta ümber mõtlema," lausus mees. Filmis viidi sündmustik paar aastat edasi, 1917. aastasse. Raamat ise ilmus 1914. aastal.

Algusel oli hea meel, kui sai teada, et filmi peaosalist mängib Franz Malmsten. "Tema sarm ja sära asendus mu peas väga hästi selle tegelase kohale. Tema tegelane muutub ka filmis päris palju, algul jätab Franzu kehastatud kunstnik Toomas endast üsna kerglase ja naljaka mulje, kui ta aga tõsistesse sündmustesse süvenema hakkab, kisub see ta kaasa ja ta teeb tegelikult päris suure muutuse läbi. Seda oli põnev läbi Franzu näha," ütles Algus.

"Soo" režissööri Ergo Kullaga on Algus koostööd teinud juba rohkem kui kümme aastat. "Me saame üsna kiiresti aru, vahel isegi midagi ütlemata, mida võiks teha või kuhu liikuda," sõnas ta.

"Soo" režissöör on Ergo Kuld, stsenarist Martin Algus. Osades Franz Malmsten Jr, Epp Eespäev, Hanna-Ly Aavik, Indrek Taalmaa, Grete Kuld, Liis Remmel jt.