Galerii: Tartu Raekoja platsil toimus Jääreiv

Tartlased ja sündmuste eestvedajad kogunesid Raekoja platsi uisuväljakule, kus endise stomatoloogia kliiniku akendelt andis kontserdi ansambel Redel, lisaks kõlas Oopuse uudisteose "Maailma loomine" esiettekanne ja reivimuusikat mängis DJ Kersten Kõrge.

Kultuuripealinnale on tegu sümboolse teetähisega, sest publikul on nüüd võimalus tutvuda Tartu 2024 programmiga. Tiitliaasta avapidustusteni on jäänud kaks aastat. Loovjuht Kati Ilvese sõnul täieneb ametlik programm sel ja järgmisel aastal veel paljude sündmustega.