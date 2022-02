Looga "Fire" Eesti Laulul osalenud Elysa kodu läks põlema: edaspidi mõtlen, millest laulan

Kolk meenutas, et kodus oli ühel hetkel väga halb lõhn.

"Selle peale sai mindud koridori, kus oli kõik suitsu täis ja polnud mitte midagi enam näha. Inimesed allkorrusel karjusid, et "põleb-põleb, midagi põleb", siis sai mindud akna peale ja sinna akna peale me mõneks ajaks jäime."

Pärast seda läks ka korter kahe minutiga suitsu täis. "Nähtavust ei olnud absoluutselt." Sellest, kuidas ta korterist välja sai, ta väga palju ei mäletagi.

"Aga mäletan väga hästi seda karjumist akna peal, et "aidake-aidake, palun tooge mind siit välja", ja korraks väikest hetke tõstuki peal. Ma sain aru, et nad proovisid sinna redeliga tulla, ja omakorda tõstuk ei töötanud, et me olime rõdul mõnda aega. Aga õnneks mitte väga kaua."

Kolk tunnistas, et surmahirmutunne valdas teda sel hetkel kindlasti. "Ma ei oskagi seda kirjeldada, see oli täiesti sassis tunne. Tundsin lihtsalt vajadust akna poole kogu aeg minna ja sealt võimalikult palju õhku saada, sest ülejäänud õhk oli hingamatu."

Ühel hetkel kaotas Kolk teadvuse ja ärkas haiglas ja sai teada, et majas oli põlema läinud kellegi saun. "See juhtus kõik hästi kiiresti."

Praegu on Kolgi tervis juba parem. "Väikesed kahjustused on, aga üldiselt ei ole enam hullu. Pigem mentaalselt. See ehmatus, ja järele mõeldes tundub kõik hirmsam."

Koju ei saa Kolk enda sõnul ilmselt minna veel mitmeid kuid, sest see vajab remonti. Ta tunnistas, et pärast haiglast väljasaamist mõtles ta, et kohe, et kuidas see võimalik oli, sest laval sai ta just tulest nii suurt energiat.

"See oli nii võimas. Ma pärast veel rääkisin sellest, kui võimas see oli. Tekitab küsimusi ikka," tunnistas Kolk, keda see tuleviku osas ka veidi hirmutab. "Nüüd mõtlen rohkem, millest ma laulan."