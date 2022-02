Laevameister Jüri: mudeliehitus käib suuresti sama tehnika järgi kui päris laeva puhul

Laevameister Jüri Žurba on enda hinnangul 50 aasta jooksul valmistanud umbes 189 laeva. Alguse sai Jüri pool sajandit harrastatud hobi lapsepõlvest. Žurba sõnul oli suur nokitseja juba tema isa, kes kogu aeg midagi tegi.

"Mina, väike põrnikas, olin seal jalgade all, ja sealt see alguse sai," rääkis ta "Ringvaatele".

Sõjaväest tulles sattus tema kätte raamat, kus detailsed laevajoonised sees. Nende ehitamist oli tingimata vaja proovida. Kui Jüri praegu oma esimese mudeli peale vaatab, siis leiab ta, et see on üks lapselik töö.

Alates neljapäevast, 17. veebruarist saab Lennusadamas näha Eesti Meremuuseumi kahte uut näitust, millest üks on "Väikesed laevad, suured meistrid", kus näeb 26 laevamudelit Eesti mudelimeistritelt, sh Jürilt.

Ühe laevamudeli tegemiseks kuluv aeg sõltub Žurba sõnul muu hulgas sellest, kui palju on meistril tööriistu ja kogemusi. "Aga keskmiselt läheb mul laeva peale kodus mõnikord ühe tööpäevaga 12 tundi. Kui töökojas töötada, siis poolest aastast aastani. Sellega ei tohi kiirustada.

Žurba tunnistas, et teinekord on detailid nii väikesed, et neid näevad ainult inimesed, kes asja tunnevad. "Aga see ongi selle töö mõnu, et sa teed seda, mis pakub sulle huvi."

Ta selgitas, et mudeli tegemisel kasutab meister suuresti sama tehnikat kui päris laevade tegemisel. Žurba tegi 15 aastat koostööd ühe Rootsi uurijaga, kes kirjutas raamatu Rootsi rannalaevade kohta. "Mina tegin talle mudelid, konstrueerisin joonised. Ma tegin talle kusagil 50 mudelit."

Rootsis õnnestus tal näha ka suure laeva ehitamist. "Vaatasin ja ütlen, et absoluutselt sarnane. Laevu on ehitatud sajandeid ja see tehnoloogia on juba nii välja töötatud, et see on optimaalne."

Rääkides sellest, kas vahel tuleb peale ka tunne, et rohkem mudeleid teha ei taha, tõdes Žurba, et näpud hakkavad lõpuks ikkagi sügelema, sest ta on harjunud neid mudeleid tegema.

"Ei saa ilma istuda. Mis ma ikka teen. See, et mul see harrastus on ja ma ei lama diivanil ega joo õlut teleka ees, vaid saan midagi teha – näpud töötavad, pea töötab, siis elad."