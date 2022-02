Tommy Shelby portree Birminghami majal märgib "Peaky Blindersi" viimast hooaega

"Peaky Blinders" räägib 20. sajandi alguses tegutsenud Birminghami gangsteritest, kelle sonidesse on õmmeldud žiletiterad ning kes linna kontrolli all hoiavad. Gansterite ninamees on Tommy Shelby (Cillian Murphy).

Birminghami maja seinale loodud portree autor on tänavakunstnik Akse. Üle 12 meetri kõrgune portree Tommy Shelbyst valmis seitsme päevaga. Teosel avaldatakse ka uue hooaja linastuskuupäev, milleks on 27. veebruar. Akse on varem loonud seinamaalingu Inglismaa jalgpallurist Marcus Rashfordist.

Watch the final series of #PeakyBlinders on iPlayer from 27 February pic.twitter.com/zYHi1eW344 — BBC (@BBC) February 15, 2022

Sarja viimases hooajas naasevad ekraanile Cillian Murphy, Tom Hardy (Alfie Solomons), Paul Anderson (Arthur Shelby), Finn Cole (Michael Gray) ja Sophie Rundle (Ada Shelby). Ka eelmises hooajas üles astunud Anya Taylor-Joy kordab oma Gina Gray rolli.

Helen McCrory, kes mängis sarjas tädi Pollyt, suri vaid mõned päevad enne võtete algust. Nii Murphy kui ka sarja autor Steven Knight on öelnud, et viimane hooaeg on pühendatud McCroryle.

"Peaky Blinders" jõudis Suurbritannias esimest korda eetrisse üheksa aastat tagasi. Ehkki sari jõuab lõpule, valmib Birminghami gangsteritest ka lavastus ja film, mille võtted algavad 2023. aastal.