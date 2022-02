Meisterjaan: usun endasse natukene liiga palju

Äsja tuli Meisterjaan välja uue looga "Härra Huu", mis on laulja sõnul inspireeritud lasteraamatust. "Seda lugedes sain mingi hetk aru, et see tegelane on mulle endale ka üsna lähedane," rääkis artist ja lisas, et laul on sündinud teose tekstile.

Küll aga andis artist lootust, et tema sulest on õige pea ilmumas ka teisi singleid. "On mõned lood, mida ma pole avaldanud. Äkki mõnest nendest saab hitt, selline väike lootus on hinges."

"Mina teen muusikat ainult enda tundest lähtuvalt," rääkis Meisterjaan, kelle sõnul proovib ta leida enda muusikapaladesse huvitavaid helisid. Nii võib tema uues singlis kohata helisid, mis on lindistatud tema vanematekodus Vilsandil.

Kevadel näeb ilmavalgust Meisterjaani uus album. Muusik tõdes, et albumile on ta koondanud eri muusikažanrid, mida ta on aastate jooksul viljelenud. Nii võib sellelt leida viiteid näiteks pungile, ent unustatud ei ole ka muusikule iseloomulikku parmupilli ja elektroonikat.

Möödunud aastal proovis Meisterjaan läbi lüüa ka Eesti Laulu konkursil, ent kahjuks piirdus tema esinemine ainult veerandfinaali pääsemisega. Muusik tõdes, et pärast võistluselt välja langemist ei vaadanud ta järgmisi voore edasi.

"Ma olin väga imestunud, et ma välja langesin," ütles Meisterjaan, kelle sõnul oli ta ka natukene pettunud. "Ma alati usun natukene liiga palju endasse."

Saates tõdes Meisterjaan, et ainult kontsertide andmisest ta ilmselt majanduslikult ära ei elaks. Küll aga saab ta vabakutselise loovisiku toetust, mis on tema sõnul abiks. "See on täiesti super."

Lisaks muusikale on Meisterjaan aktiivne ka sotsiaalmeediarakenduses TikTok, kus tema jälgijaskond ulatub ligikaudu 8000 inimeseni. Laulja loodab, et suudab kasvatada enda jälgijate hulka veelgi ning selleks ajaks, kui ka tema lapsed rakendust kasutama hakkavad, on ta juba populaarne sisulooja.

Muusiku sõnul on tal tunne, et artistina peab ta olema pidevalt pildis. Lisaks endale meelepärase sisu loomisele pakub rakendus ka Meisterjaanile uusi ja huvitavaid teadmisi. Nii on ta vaadanud näiteks videoid teoloogiast ja lisaks pakub rakendus talle endale uusi ja huvitavaid teadmisi, näiteks teoloogiast ja inseneriteadusest.

Kuula ka Meisterjaani uut lugu "Härra Huu" siit: