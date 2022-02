Videod: "Terevisioonis" esines "Tähtede lava" võitja Arhanna Sandra Arbma

Räpinast pärit Arhanna Sandra Arbma võitis hiljuti lauluvõistluse "Tähtede lava". "Terevisioonis" tulid tema poolt esitusele lood "Sõber hea" ja "Part Of Your World".

Üheksa-aastane Arhanna Sandra käib ka muusikakoolis, kus õpib klaverit ja laulmist. Ehkki ise ta ennast klaveril veel ei saada, võiks see talle enda sõnul meeldida küll.

Et Arhanna Sandrale meeldivad väga ka koerad, tuli "Terevisioonis" esitusele pala "Sõber hea". Veel laulis noor artist Disney filmist "Väike merineitsi" tuntud lugu "Part Of Your World".

Kuula lugu "Sõber hea" Arhanna Sandra esituses:

Kuula lugu "Part Of Your World" Arhanna Sandra esituses: