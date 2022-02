Mart Jüssi: hülgepoegade hooaeg algas tänavu varakult

Hülgepoegade hooaeg on alanud, mis tähendab, et looma võib aina enam randades kohata ja ka inimesele muutub temaga kokkupuude ilmselt tihedamaks. Hülgeuurija Mart Jüssi paneb südamele, et hülgepojale tuleb anda võimalus rahus olla.

"Hülgepoegade hooaeg hakkas meie jaoks mõnes mõttes varakult, esimest poega nähti juba 4. veebruaril, mis pole küll rekord, ent suhteliselt varajane," rääkis Mart Jüssi "Terevisioonis".

Hülgepoegade kuumima hooajani on Jüssi sõnul veel nädal-kaks aega. Hülgekaamerast saab aga näha, et valgeid karvapalle on saarte peal juba päris palju.

"Õnneks on Pärnu lahes ja Väinameres piisavalt jääd, et viigrid leiavad sealt küljealuse. Hallhülged on otsustanud, et nemad on saartel poegijad ja seal nad kogunevad," sõnas Jüssi.

Mida soojemaks ilmad lähevad, seda tõenäolisemalt tuleb juurde ka varem poegijaid. "Eks neil on keeruline, sest ega saar selle soojusega ei paisu, vaid jääb sama suureks ja hülgeid tuleb sinna palju peale. Neil läheb seal trügimiseks ja kahjuks paljud neist ellu ei jää," tõdes hülgeuurija.

Vaikselt hakkab hülgeid kogunema randadesse ja inimesed võivad abituna näivaid hülgepoegi aina enam kohata. Jüssi paneb südamele, et kui hülgepoeg pole just kellegi aias, linnas või seal, kus tema koht pole, siis tuleks talle anda võimalus rahus olla ja emal teda toitmas käia. "Võib eemalt vaadata ja jätta ta sinna, kus ta on. Need, kes on sattunud valesse kohta, on hukule määratud, aga selle üle otsustagu loodus," ütles Jüssi.

Esimesed kaks-kolm elunädalat teeb hülgepoeg söömise ja kasvamise tööd. Kümnest kilost sirgub 60-70 kilogrammine loom. "Seejärel on neil kõige raskemad nädalad, sest selline suur poiss ei oska ega saa ujuda. Siis nad mõnuga paastuvad paar nädalat, kuni emapiim muutub lihasteks ja nad saavad osavamateks ning kaotavad kaalus," rääkis mees. Edasi siirduvad hülgepojad merre ja hakkavad sealt süüa otsima. "Ega keegi neid ei õpeta - nad söövad alguses igasugu jaburaid asju, vetikaid ja puutükke, enne kui aru saavad, et kala on see, mida hüljes sööma peab."

Pooleteistkuune hüljes on juba päris osav, oskab hästi ujuda ja sukelduda. "Kõik tuleb harjutamisega. Start on väga vinge, alguses süüakse end korralikult paksuks, siis võetakse korralikult maha ja alles siis hakatakse ringi vaatama," sõnas Jüssi.