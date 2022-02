Näitleja Johnny Depp pälvis Serbia presidendilt teenetemärgi

"Ma tänan teid, president Vučić, ja seda teenetemärki. Mulle teeb au sellega siit lahkuda," ütles Depp. Lisaks tõi näitleja oma kõnes välja ka isiklikud muutused. "Olen praegu uue elu lävel ja mulle meeldib see, mulle meeldib uuesti alustada," ütles ta ja lisas, et talle pakuks enim rõõmu, kui tema uue elutee algus saaks alguse just aumärgi pälvimisega.

Depp on hiljuti töötanud Serbiaga seotud projektidega, sealhulgas filminud stseene Belgradis filmile "Minimata" ja andnud oma hääle Serbias toodetud animasarja "Puffins" peaosatäitjale.

"I'm right now on the verge of a new life & I like it..." - Johnny Depp ✨️ pic.twitter.com/ZnuN1PJFWB