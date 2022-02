Ukraina rahvusringhääling peatas Alina Pashi osalemise Eurovisioonil

Ukraina võimud uurivad Alina Pashi 2015. aasta reisi Krimmi, piirkonda, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris. Tema Eurovisioonile minek on seega pausile pandud, kuni sellekohane otsus selgub.

Alina Pash on 28-aastane ukraina laulja, kes sündis väikeses külas Karpaatides Lääne-Ukrainas. Alina kogus laiemat tuntust Ukraina X-faktori saates. Enda sõnul on ta kaheksa aastat oodanud, et saaks võimaluse Ukrainat Eurovisioonil esindada.

Krimmi reisimisel kehtivad ranged reeglid ja ehkki ukrainlastele pole sinna minek keelatud, võib see siiski olla taunitud. Alina on võimudele ka tõendid esitanud, kuidas ta piirkonda sisenes ja neid hetkel uuritakse. Ukraina avalik-õiguslik ringhääling ütles Newsbeatile, et ootab riigi piirivalveteenistuse vastust, et dokumentide kehtivust kinnitada.

Alina Pashi looming on segu rütmibluusist, hiphopist ja traditsioonilisest ukraina muusikast. Alina teeb oma eurolooga "Тіні забутих предків" ("Shadows of Forgotten Ancestors") austusavalduse esivanematele ja ütleb, et ei tohi unustada neid, kes on meid kujundanud.