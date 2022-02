Pärn-Valdoja "Seksi ja linna" jätkusarjast: eks ta ülessoojendatud supp ole

90ndatel vallutas teleekraane kultussari "Seks ja linn", millele tehtud jätkusari "And Just Like That..." jõudis detsembris voogedastusplatvormile HBO Max. Ajakirja Säde peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja, kes sarja vaatas, tunnistas, et ta kannatas seda vaadates. Tema hinnangul on tegemist ülessoojendatud supiga.

"Kriitika tegemisega on see, et sa ei mõtle, et see on kellegi töö ja keegi on mõelnud, et see on hea, mis ta teeb. Aga ma ei ole ammu tundnud ühtegi filmi ja sarja vaadates, et mul on lihtsalt ajast kahju, et peas kerib kogu aeg see, et mis raamatut või tobedat Itaalia komöödiat ma võiks vaadata selle asemel."

Sarjas ei tee kaasa Samantha Jonesi rollis Kim Cattrall. Pärn-Valdoja märkis, et kuivõrd "Seksi ja linna" põhjal tehtud filmid ei olnud ka kõige paremad, siis ilmselt saigi Cattrallil sellest projektist villand, lisaks oli ta tema sõnul teise osatäitja Sarah Jessica Parkeriga suures tülis.

Lisaks Cattrallile pole jätkusarjaga seotud ka "Seksi ja linna" looja Darren Star ja tollane kostüümikunstnik Patricia Field. "Kui kahte põhiinimest, kes selle sarjaga seotud ei ole, pluss Samanthat ei ole, siis eks ta natuke on ikka selline ülessoojendatud supp."