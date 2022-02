Oscarite auhinnagalat juhivad Wanda Sykes, Amy Schumer ja Regina Hall

Pärast kolmeaastast pausi toimub Oscarite auhinnagala taas õhtujuhtidega, kelleks on näitlejad Amy Schumer, Wanda Sykes ja Regina Hall.

94. Oscarite auhinnagala produtsent on Will Packer ja lavastaja Glenn Weiss. Auhinnagala vedajad Sykes, Schumer ja Hall täidavad igaüks ühe tunni, tseremoonia avab Amy Schumer.

Ameerika Filmiakadeemia president David Rubin ja tegevjuht Dawn Hudson märkisid, et õhtujuhtide näol on kokku saanud kolm dünaamilist, naljakat ja erineva komöödiastiiliga näitlejat.

Regina Hall, Amy Schumer, Wanda Sykes Autor/allikas: Scanpix/AP

Viimati oli Oscaritel saatejuht 2018. aastal ja siis oli selleks näitleja ja koomik Jimmy Kimmel. 2019. aastal sellesse rolli valitud näitleja Kevin Hart tekitas oma homofoobsete naljadega ühiskondlikku pahameelt ja loobus auhinnagala juhtimisest.

Tänavused Oscarid jagatakse taas Dolby teatris. Möödunud aastal toimus gala koroonapiirangute tõttu Los Angelese Union Stationi raudteejaamas ning saade sai siis oma kõigi aegade madalaima reitingu.

Möödunud nädalal avaldasid korraldajad, et Oscaritele pääseb ka ainult negatiivse koroonatesti ettenäitamisel, vaktsineerimistõend pole vajalik.

Oscarite auhinnatseremoonia toimub 27. märtsil. Eelmisel nädalal selgusid ka Oscarite nominendid, enim ehk 12 nominatsiooni kogus "The Power of the Dog".