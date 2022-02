"Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" sai teise treileri

Filmis näeb järge Doctor Strange'i kõige hiljutisemale tegevusele uues "Ämblikmehe" filmis. Filmi sünopsis avaldab, et Dr. Stephen Strange avab keelatud loitsu toel portaali multiversumisse. Sealt ilmneb aga oht, mis paistab Strange'ile ja tema kaaslastele liiga riskantsena.

Uuest treilerist näeb ka Professor X-i, keda kehastab Patrick Stewart.

Filmi režissöör on Sam Raimi. Stephen Strange'i mängib Benedict Cumberbatch, Wongi rollis on Benedict Wong, Wanda Maximoffi kehastab Elizabeth Olsen, Christine Palmerit mängib Rachel McAdams ja kurikaela Karl Mordot Chiwetel Ejiofor. Uues filmis tutvustatakse ka Marveli karakterit Miss Americat, keda mängib Xochitl Gomez.

"Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" jõuab kinodesse 6. mail 2022.

Marvel Studios avaldas filmile ka posteri.