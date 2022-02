EKA tudengid loovad jäätisepaberitest kunsti: materjalile antakse uus elu

Iga aasta toimub Eesti kunstiakadeemias kursus "Eksperimentaalvorm", kus huvilised saavad enda oskused proovile panna jääkmaterjalide ümbertöötlemisega. See tähendab, et kursuse tarbeks otsitakse üles mõningad materjalid, mis on mõeldud mahakandmisele, ent tudengitele antakse võimalus luua sellest hoopis midagi uut.

Tänavusteks materjalideks olid jäätisepaberid ja laevadest pärinevad termokotid. Küll aga oli jäätisepabereid niivõrd palju, et isegi kunstnikel jäi materjali hulganisti üle. "Me võtsime täna meelega kaasa rulli, mille me suutsime kõige väiksemaks kasutada. Nagu te näete, ei ole me sinna südamiku lähedalegi jõudnud," näitas tudeng Toomas Samuel Silbaum jäätisepaberi rulli.

Seda, mis materjalidest muidu oleks saanud, ei osanud juhendaja Flo Kasearu ja Silbaum öelda, kuid ilmselt oleksid need leidnud tee prügimäele. "Kunstitudengid saavad anda sellele materjalile uue elu," rääkis Kasearu.

Tudengite loomingut prügist on võimalik näha alates 17. veebruarist Viru keskuse aatriumis. Näituse "Elav hõbe" tarbeks on kunstnikud muutnud materjali peaaegu tundmatuseni ning Kasearu sõnul võib esmapilgul olla keeruline üldse märgata, et tegemist võib olla jäätisepaberi või termokotiga.

Toomas Samuel Silbaum tõdes, et nii tema kui ka kaastudengid olid esialgu ülesandest kohkunud. Ideede genereerimine ja materjaliga kohanemine nõuab Silbaumi sõnul omajagu aega. Lisaks pidid õpilased oma loomingul lähtuma teemaviitest "kaitse".

Silbaum lähenes teemale kaitseingli vaatenurgast. Küll aga osutus tema jaoks keeruliseks luua kilest midagi kantavat, ent mis samal ajal ei näeks odav välja.

Ka juhendaja Flo Kasearu sõnul oli õppeaine eesmärk kutsuda tudengeid üles mõtlema rohkem nii-öelda kastist välja. "Mida hullemini, suuremalt ja grandioossemalt nad mõtlevad, seda ägedam lõpptulemus on," rääkis juhendaja ja lisas, et seekord ei pandud rõhku igapäevasele kantavusele.

Saadud kogemusele ja kursusele vaatab Silbaum tagasi heade tunnetega ning leiab, et soovib end ka tulevikus sarnase valdkonnaga siduda. "Arvatavasti tulevikus saabki minust disainer, kes lähtub pigem materjalist, mis on kätte antud."

Näitus "Elav hõbe" jääb Viru keskuses avatuks kuni 3. märtsini.