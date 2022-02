Metsatöll avaldab uue videoga toetust Kuningamännile

Laul "Toona" pärineb Metsatöllu viimaselt albumilt "Katk kutsariks" ning räägib eestlase olemusest, meie ürgsetest juurtest. "Ka raskustest, millest maarahvas end läbi on surunud. Kõik see omandatud ellujäämisoskus koos keele ja kultuuriga on pärandatud meile, muistse rahva järeltulijatele, ja meie kohus on hoida seda pärandit, kuni elame," sõnas Metsatöllu liige Lauri Õunapuu.

"Kuningamänniga klapib see laul väga kenasti. Kui nüüd mõelda, et see võimas puu idanes pea 400 aastat tagasi, siis on ta näinud kõike seda rassimist ja maarahva sehkendamisi päris pikalt. Tal on, mida võrrelda, ning kui me mõistaks Kuningmänni sõnu, oleks ehk tema loodud laul meie rahvast umbes sarnane? Kuningmänd on otsekui osa meie rahva ajaloost," lisas Õunapuu, kutsudes kõiki üles Kuningamändi europuu võistlusel toetama.

Seda saab teha veebilehel treeoftheyear.org, rahvahääletus kestab 28. veebruarini. Euroopa aasta puu tiitlile kandideerib 16 puud, iga hääletaja saab välja valida kaks lemmikut. Tähele tasub panna, et peale oma valiku tegemist saadetakse meili peale link, millel klõpsates lähevad hääled lõplikult arvesse.

Metsatöllu värske videoga režii ja montaaži tegi Rauno Laikjõe, operaator oli Jan Henrik Pärnik.

Kuningamänd hakkas kasvama umbes samal ajal, kui Rootsi kuningas Gustav II Adolf pani aluse Tartu Ülikoolile ehk umbes 380 aastat tagasi. Kuningamändi tunnevad hästi sajad Eesti bioloogid, metsamehed ja teiste erialade üliõpilased, kelle akadeemilise hariduse osaks on olnud praktikumid Järvseljal.

Eesti on Euroopa aasta puu konkursist osa võtnud kolmel korral ning ühel korral ka selle kinni pannud – nimelt viis arborist Heiki Hanso 2015. aastal võiduni Orissaare jalgpalliväljaku keskel kasvava tamme. Alates aastast 2021 korraldab Eesti kaasalöömist Euroopa aasta puu valimisel Loodushoiu Fond.