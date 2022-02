Ukrainat esindab Eurovisioonil Alina Pash

Alina Pash on Ukraina laulja, laulukirjutaja ja näitleja, kelle looming on segu rütmibluusist, hiphopist ja traditsioonilistest ukraina muusikast. Alina teeb oma eurolooga austusavalduse esivanematele ja ütleb, et ei tohi unustada neid, kes on meid kujundanud.

Ukraina euroloo võistlusel osales kaheksa lugu, võitja selgus rahva- ja žüriihääletuse tulemusel. Euroloo valimise žüriisse kuulusid 2016. aasta Eurovisiooni võitja Jamala, 2006. aasta Ukraina esindaja Tina Karol ja Ukraina rahvusringhäälingu esindaja Jaroslav Lodygin.

Ukraina võttis Eurovisioonist osa esimest korda 2003. aastal ja sai kiirelt üheks edukaimaks riigiks. Üheksal korral on Ukraina lõpetanud esikümnes, viiel korral esikolmikus ja kahel korral olnud ka võitja. Ukraina esimese võidu tõi 2004. aastal Eurovisioonilt koju Ruslana, 2016. aastal võidutses Jamala.

Alina Pash astub Ukraina eest üles Eurovisiooni esimeses poolfinaalis, mis toimub Torinos 10. mail.