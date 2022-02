Stefan: ma pole kunagi mõelnud, et Eurovisioon mu jaoks võimalik oleks

"Ma ei ole sellest kuhugi veel saanud, olen seal samas mõtetega. Äge, et seda saab alati vaadata ja meenutada," rääkis Stefan "Ringvaatele".

Stefani sõnul on nii Eesti Laul kui ka sellele järgnenu olnud väga emotsionaalne. "Inimesed on nii armsad mu vastu olnud. Ema helistas ja ütles, et Stefan, sa oled väga tubli ja mul on väga hea meel su üle," sõnas Stefan. Ehkki võidus polnud muusik kordagi lõpuni kindel, uskus ta siiski parimat. "See oli mu jaoks emotsionaalselt väga keeruline," tõdes laulja.

Eesti Laulu võitu peab ta oma elu üheks suurimaks saavutuseks. Eurovisioonil Eesti esindamist aga suurimaks auks. "Ma pole kunagi mõelnud, et Eurovisioon oleks mu jaoks võimalik," ütles Stefan, kes võttis Eesti Laulust osa ka 2019. ja 2020. aastal. "Praegu tundsin, et ma väga tahan võita, kõik tundus õige, lugu tundus õige ja mul oli õige tunne sees."

Stefaniga koos olid laval ka kauboid Hendrik Karm ja Nathan Popa. Karmi sõnul on talle vesterni- ja kauboistiil pikalt meeldinud ja ta peab seda väga maitsekaks. Popa on aga hoopis Ameerikast tulnud kauboi, kes Eestis viis aastat elanud ja ametilt filmilavastaja ning -stsenarist. "Üliäge, et poisid olid nõus ja tulid. Nad on nii efektsed ja ägedad inimesed!" kiitis Stefan.

Kuigi Eurovisioonini on veel kolm kuud aega, tehakse vaikselt plaane ka Stefani lava-show asjus. "Praegu peame väga palju tööd tegema," nentis laulja.

Eesti Laulu finaalis oli Stefanil enda sõnul väike pabin sees, ent see andis laval ainult juurde. "Tähtis on nautida seda hetke ja võimalust," ütles ta. Lavapabina vähendamiseks oli lauljal varuks ka üks nipp. "Enne finaalilavale minekut läksin ja tegin mõnusa uinaku diivanil. Pärast sain teada, et sellel diivanil magasid eelmisel aastal Victor Crone ja Uku Suviste," rääkis Stefan.