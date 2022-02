Madis Ots Super Bowli reklaamidest: sel aastal on kohutavalt palju huumorit

"Vaieldamatult on see mu jaoks suursündmus," rääkis Madis Ots "Ringvaates". Reklaame on Super Bowlil ehk Ameerika jalgpalli profiliiga NFL finaalmängul üle 40. "Selgelt torkavad silma kaks asja: kohutavalt palju kuulsusi ja kohutavalt palju huumorit. Enamustes klippides on nalja nabani, need on tiheda ja intensiivse montaažiga. Nagu sketšisari, aga kokku pressitud," sõnas Ots.

30-sekundilise reklaami näitamine maksab kuue miljoni euro kanti. Lisanduvad tootmis- ja muud kulud.

"Kuna viimased kaks aastat pole filmi jaoks hea aeg olnud, siis on spekuleeritud, et nii mõnigi näitleja vajas ära rääkimiseks vähem aega, kui muidu selleks kulunud oleks," ütles reklaamiekspert.

Tänavuste reklaamide näitlejate hulgast võib tõepoolest leida mitmeid tuntuid Hollywoodi staare, nende seas on näiteks Arnold Schwarzenegger, Miley Cyrus, Paul Rudd, Seth Rogen ja Scarlett Johansson.

Super Bowli reklaamid on suhteliselt pikad ja võivad kesta kauem kui minut. "Nendele reklaamidele tehakse treilerid ja neist on ka pikad versioonid. Need on rohkem nagu filmid," sõnas Ots ja lisas, et kuna Super Bowl on telekavaatamise pidu, siis on reklaamidel eriti oluline osa.