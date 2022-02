Neeme Kuningas: hea muusika ainuke kriteerium on ausus

Muusika on Kuningate perekonnas auväärsel kohal. Isa Neeme Kuningas on lavastanud palju oopereid, mida on saanud publik nautida nii meil kui ka mujal. Poeg Marten on kanda kinnitanud artistina ansamblis Miljardid.

Muusikamaitse kujunemisel näeb Marten just suurt rolli isal, kes tõi reisidelt kaasa CD-plaate. "See oli selline privileeg, mida paljudel ei olnud tol ajal," meenutas Marten.

"Ma kompenseerisin kõike seda selle muusikaga, mida ma teile tõin, millest ma ise olin ilma jäänud," lisas Neeme, kelle sõnul oli tal soov ka natukene laste muusikamaitset kujundada. Kindlasti oli Neemel soov, et muusika, mida lapsed kuulaksid, oleks hea. "Hea muusika ainukeseks kriteeriumiks on ausus."

Saates tuli isal ja pojal välja valida neli muusikapala, mis on neid elu jooksul saatnud. Neeme valikust kõlas esimesena Robertino Loreti "Papaveri e papere".

Neeme rääkis, et lugu jäi talle meelde lapsepõlves raadiot kuulates. Kuigi kõik teised raadios kõlanud lood olid Neemele igati meeltmööda, köitis Robertino Loreti teda eriliselt ning pani mõtlema sellele, et laulmine on tore ja huvitav. "Tahaks ise ka nii laulda," meenutas Neeme.

Poeg Marteni soovinimekirjast tuli saates esimesena esitusele ansambli Genesis lugu "Fly on a Windshield/Broadway Melody of 1974".

Marten tõdes, et nelja loo valimine osutus talle keeruliseks, kuna ta ei osanud hinnata, kui kaugele ta oma muusikavalikus ajaliselt minema peaks. "Genesis on üks nendest bändidest, mis on suur lapsepõlve lemmik olnud," sõnas Marten ja lisas, et bändi plaat oli ka üks esimesi, mida isa välismaalt tõi.

Ansambli albumeid kuulas Marten nooruspõlves palju. "See konkreetne lugu meeldib mulle siiani ja ma mäletan, et ma väga kaifisin seda lapsepõlves."

Isa Neeme meenutas, et kuigi oli tööga pidevalt muusikast mõjutatud, juhtus nii mõnelgi korral, et lapsed tellisid välisreisidelt plaate ansamblitelt, millest ta polnud kordagi kuulnud.

"Nemad läksid ikka omas suunas edasi ja mul ei õnnestunud neid ikka oma usku pöörata, ehkki ma ütlesin, et teil oleks võtta kodust enda käest maailma parim ooperilavastamise õpetaja," sõnas Neeme.

Neeme tõdes, et kuigi ooperilavastajaid tema poegadest ei saanud, jälgib ta siiski suure huviga laste tegemisi. Eriti püüab ta end kursis hoida poja Marteni bändiga Miljardid. "Mul on sealt päris palju lugusid, mis mulle väga meeldivad," sõnas isa, ent lisas, et muusika kuulamisel on oluline väärtustada nende tekste.

Lisaks Miljarditele pidas Neeme oluliseks välja tuua ka kodumaist ansamblit Ruja, kelle tekstid jäid kõlama ning kandsid sõnumit. Ruja lugu "Tsepeliini triumf" seondub Neemele ka ansambli Led Zeppeliniga. Isa sõnul on nii selles loos kui ka välismaises bändis midagi sarnast. "Igati tore ja väärtuslik muusika," tõdes ta.

Soovilugudega jätkas Marten, kelle nimekirjast kõlas järgmisena venna Taneli bändi Dahling lugu "Darkest Dreamers".

"Ma olin ikkagi esimene suurim Dahlingu fänn," rääkis Marten, mistõttu on bänd talle eriti oluliseks saanud. "Selline tugev side on," sõnas poeg, kelle arvates iseloomustab bändi repertuaar hästi ka teisi lugusid, mis Martenile meeldivad. Peamiselt köidab Marteni tähelepanu briti muusika.

Neeme muusikanimekirjast tuli järgmisena ettekandele "I only want to say" Ian Gilliani esituses. Lugu viib isa mälestusterännakul tagasi lapsepõlve, kus ta koos oma sõpradega seda salaja kirikus kuulamas käis. Veel enam on lugu seotud ka tema erialaga – hiljem lavastas Neeme Tallinna linnahallis rokkooperi "Jesus Christ Superstar", milles kõlas antud muusikapala.

Inglise artistide mõjutustest Marten lugude valikul ei pääse. Nii leidis poja nimekirja laulja Bowie, keda Marten hakkas kuulama keskkoolis. Tol ajal kõnetas Martenit enim Bowie lugu "Life on Mars", ent saatesse otsustas ta valida hoopis midagi teistsugusemat.

Saates kõlanud lugu "Subterraneans" pärineb Bowie albumilt "Low", mida Marten on oma elu jooksul korduvalt kuulanud. "Kuidagi voolab hästi kaasa," kirjeldas ta albumit.

Isa Neeme soovinimekirja lõpetas Led Zeppelini "Whole Lotta Love".

Saate lõpetas aga Marteni valitud The Sweet Enoughsi lugu "Truman". Tegemist on Marteni sõnul huvitava ja omapärase looga, millel on põnevad helikäigud. "See on üks lugu, mis mulle kõikide nende hulgast väga meeldis," sõnas ta. "Kui ma tõsisemalt tegeleksin muusika komponeerimisega, siis umbes selline oleks see muusika, mida ma teha tahaksin," lõpetas Marten.