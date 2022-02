Selgusid Läti ja Leedu eurolood

Ansambel Citi Zeni esindab Lätit Torinos toimuval Eurovisioonil looga "Eat Your Salad". Läti kohaliku eurolaulu konkursil tuli teisele kohale Aminata, kes esindas riiki ka 2015. aastal toimunud Eurovisioonil ja saavutas tookord kuuenda koha.

Läti osales Eurovisioonil esimest korda 2000. aastal ja saavutas BrainStormi esitatud looga "My Star" kõrge kolmanda koha. Kaks aastat hiljem võttis Läti seni ainsa Eurovisiooni võidu, kui Marie N triumfeeris Tallinnas toimunud lauluvõistlusel looga "I Wanna".

Läti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis, mis toimub 10. mail.

Leedu nimel astub Eurovisioonil üles Monika Liu looga "Sentimentai". Monika on Eurovisioonile pürginud aastaid ja Londonis salvestatud looga ta selle unistuse ka täitis. Laulja pälvis kõrged punktid nii žüriilt kui ka rahvalt.

Leedu osales Eurovisioonil esimest korda 1994. aastal ja on sestpeale konkursil võistelnud 21 korral. Leedu parim tulemus siiani on kuues koht 2006. aasta Eurovisioonilt, mil LT United esitas lugu "We Are The Winners". 2016. aastal tõi Donny Montell riigi taas võistluse esikümnesse looga "I've Been Waiting For This Night". Möödunud aasta võistlusel saavutas kõrge kaheksanda koha ka The Roop looga "Discoteque".

Leedu astub üles Eurovisiooni esimeses poolfinaalis 10. mail.