An-Marlen avaldas akustilise versiooni loost "Sinust lahti ei saa"

An-Marlen, kodanikunimega Ingel Marlen Mikk osales tänavu ka Eesti Laulu konkursil looga "Lõpuks muutub". Sõbrapäeva puhul avaldas laulja oma esimese eestikeelse soolosingli "Sinust lahti ei saa" uue akustilise versiooni ja muusikavideo. "See on väike kingitus kõikidele selle loo fännidele ja minu kuulajatele. Ma tahtsin väga teha selle loo akustilist lihtsas võtmes versiooni. Soovin kõigile ilusat sõbrapäeva ja loodan, et peate oma sõpru ja armsamaid meeles iga päev!" ütles An-Marlen.

Loo muusikavideo valmis koostöös Teele-Riin Kodara, Saamuel Pedoski, Brandon Povilaitise ja Camilla Saarega.