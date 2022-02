Ameerika Eurovisiooni juhivad Kelly Clarkson ja Snoop Dogg

Maailma suurimal lauluvõistlusel Eurovisioonil põhinev Ameerika versioon algab 21. märtsil ja saade on eetris kaheksa nädalat, kuni kulmineerub suure finaaliga 9. mail.

Ameerika Eurovisioon hõlmab artiste kõigist 50 osariigist, viiest USA territooriumist ja pealinnast ning pakub otse-eetris originaalset muusikat. Võistlusel on kolm vooru: kvalifikatsioon, poolfinaalid ja suur finaal, kus üks osariik või territoorium võitjaks kuulutatakse.

Ameerika Eurovisiooni juhivad muusikud Kelly Clarkson ja Snoop Dogg.

Kelly Clarkson sai tuntuks saatest "Ameerika iidol" ning on pärjatud nii Grammy kui ka Emmyga. Clarkson on avaldanud kaheksa stuudioalbumit ja kaks lasteraamatut, lisaks juhib ta populaarset vestlussaadet.

Snoop Dogg on mitmekordselt plaatinum-staatuse saavutanud artist ja näitleja. Snoop Doggil on 19 stuudioalbumit ja ta on müünud üleilmselt üle 40 miljoni plaadi.

56 Ameerika Eurovisiooni osalejat avaldatakse õige pea.