Noor muusik Ingrid Rabi avaldas albumi "Circle of Love"

Noor jazz-muusik Ingrid Rabi avaldas esmaspäeval lühialbumi "Circle of Love". Albumi köidab Rabi sõnul üheks tervikuks lugude temaatika – armastus.

"See on aine, millest võib kirjutada lõputult ning ma pean armastust kindlasti üheks oma elu suurimaks edasiviivaks jõuks ja inspiratsiooni allikaks," sõnas ta ning lisas, et nende lauludega teebki ansambel ühele armastuse loole justkui tiiru peale.

Albumil musitseerivad lisaks Ingrid Rabile veel Mathei Florea, Johannes Laas, Robert Nõmmann, Ramuel Tafenau, Allan Järve, Tobias Tammearu ning Artur Kiik.

Ingrid Rabi Groupi näeb laval märtsikuus, mil toimub tänavune Tudengijazzi festival.