ETV2 teemaõhtu on pühendatud Elmo Nüganenile

Näitleja ja lavastaja Elmo Nüganen tähistab 15. veebruaril oma 60. sünnipäeva ning sel puhul on temale pühendatud ka pühapäevane ETV2 teemaõhtu.

Kell 19.30 algavas värskes juubeliintervjuus "Elmo Nüganen. Kuues käik" uurib Margit Kilumets, kas selles eluetapis on vabakutselisus inspireeriv või hirmutav, kas uus algus on kuuekümnesena võimalik ja milline on olnud teekond "Kolmest apelsinist" Melchiorini.

20.00 "Karin. Indrek. Tõde ja õigus 4" (ETV 2007)

Elmo Nüganeni instseneering A. H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" neljandast osast "Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4." pälvis 2007. aastal mitmeid teatriauhindu, muuhulgas parima lavastaja, naisnäitleja ja naiskõrvalosa auhinnad. Etendus salvestati 26. aprillil 2007. aastal – pronksiöö eelõhtul.

Lavastaja Elmo Nüganen, kunstnik Andris Freibergs. Nimiosades Hele Kõrve ja Indrek Sammul. Teistes osades Epp Eespäev, Ene Järvis, Piret Kalda, Anu Lamp, Marje Metsur, Anne Reemann, Ursula Ratasepp, Helene Vannari, Argo Aadli, Andero Ermel, Mart Koldits, Allan Noormets, Andres Ots, Andres Raag, Ago Roo, Rain Simmul, Margus Tabor, Mart Toome ja Ardo Ran Varres. Režissöör Gerda Kordemets, juhtoperaator Pelle Vellevoog.

00.10 "Rännud kaugemale: Elmo Nüganen" (ETV 1997)

Peterburis salvestatud saates räägib Gerda Kordemets Elmo Nüganeniga vähem tema tööst ja rohkem muust. Kas saab aga tööd muust lahutada? Kordemets räägib saatekülalisega vähem tehtust ja saavutatust, rohkem sellest, mis see maksma on läinud. Autor Gerda Kordemets, toimetaja Anne Tuuling.