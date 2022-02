Tanel Tein: kui tavaelus oled hea poiss, siis väljakul seda olla ei saa

Tartu KK eest juba 1990. aastal debüteerinud Valmo Kriisa naasis jaanuari lõpus 47-aastasena suurde korvpalli, kui lõi käed Tallinna Kaleviga. Tein märkis, et see oli tore uudis. "Elu on lühike, miks mitte proovida."

Kriisa märkis, et otsuse taga pole ainult spordiiha, vaid ka asjade kokkulangevus. "Kuna ma toimetasin teises liigas, kus oli tunne juba päris OK ja sai mängudel käidud, ja tuli pakkumine, siis mõtlesin, et miks mitte."

"Hommik Anuga" 13. veebruaril. Autor/allikas: Margarita Mironova / ERR

Ta tunnistas, et põnev on olla taas suure korvpalli sees. "See on Eestis kõige kõrgem tase ja olla seal jälle, nuusutada seda ... kuna ma olen treener, siis võib-olla tuleb see kõik kasuks mulle endale ja kõigile pärast tulevikus."

Kriisa tõdes, et füüsiliselt on üsna raske, kuna ta ei ole treeninud nii järjepidevalt kogu aeg. "Sport on rutiin ja distsipliin ning kui sind vahepeal lastakse vabaks, siis ega sa ei hakka ennast nii palju trimmima kui omal ajal."

Piiri taga mängimine eeldab nahaalsust

Korvpallist laiemalt rääkides märkis Tein, et piiri taga mängimiseks peab olema nahaalne. "Väga paljudel, ka minul, jäi sellest täielikuks läbilöögiks puudu. Sa pead olema hästi nahaalne väljaspool. Kodus on seda lihtsam teha, aga väljaspool paraku sa lähed uude keskkonda ja sul on uued inimesed ümber."

Ta lisas, et kui tavaelus oled n-ö hea poiss, siis väljakul ei saa olla.

Kriisa meenutas, et kui tema piiri taga mängis, siis mäletab ta trennidest enese pideva tõestamise vajadust. "Sa pead pidevalt end tõestama. Tõestama, et sa oled nii hea, et sa väärid seda kohta seal, et sa ei tee endale häbi, siis mõtled Eesti peale, et sa esindad seda Eesti korvpalli samal ajal ka."

Ta märkis, et korvpallist saab kõrge tasemega Leedu puhul rääkida juba kui kvaliteedimärgist, aga eestlasena tuli end tõestada. Ta võrdles treeninguid karmi käega treenerite all sõjaväega. "Põhimõtteliselt oled sa sõjaväes. Kogu päevakava pannakse sulle paika. Kui sul on iseloomu, et sa vastu pead sellele, siis liigud edasi."

Trenniskäik tuleb lastele muuta mugavamaks

Tein ja Kriisa koostavad praegu ühiselt laste spordiaabitsat. "Kui me alustasime 2019. aastal Rocki korvpalliklubi treeningutega, pidime enda jaoks läbi mõtlema, mida lastele lisaks korvpalliliigutustele ka õpetada või millised väärtused seal on," selgitas Kriisa.

Tein leiab ka, et spordiklubid peaksid liikuma koolidesse, et lastel oleks mugav trenn koolis või lasteaias ära teha.

"Selleks ei ole vaja ülikvalifitseeritud, 4. ja 5. järgu treenereid. Teatud juhul piisab ka lapsevanematest, kellele meeldib lastega tegeleda ja kes on saanud esmateadmised. Nii saaksime treenerite-juhendajate seltskonda suuremaks," usub ta.

"Igale poole treenreid ei jagu. See ongi mure, et kui 1. klassi tunnid lõppevad pool üks igal pool linnas, siis üks treenet saab minna ühte kohta, aga vaja minna oleks veel kümnesse kooli. Me peame juhendajate kaasatust ja seltskonda laiemaks viima," lisas Tein.

Ta selgitas, et pigem tahavad nad isegi koostada n-ö nipiraamatu, sest lapsevanemad ei oska lastele lihtsalt ise kõike õpetada. Aabits peaks tema sõnul valmis saama 2023. aasta augustikuuks-sügiseks.