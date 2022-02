Rolf Roosalu ABBA tribuudist: kedagi matkima me ei hakka

Saates "Hommik Anuga" olid külas Rolf Roosalu, Koit Toome, Dagmar Oja ja Kaire Vilgats, kes on moodustanud neljaks kontsertõhtuks Eesti variandi legendaarsest ABBA-st. Samas kinnitasid nad, et bändi nad matkima ei hakka.

Eesti variandiks siiski Toome päris nende kollektiivi ei nimetaks. "See on natuke teine formaat ja läheb rohkem sinna Näosaate kapsaaeda."

Roosalu märkis, et nende kokkuleppe oli ka, et nad ei hakka kontserdil kedagi matkima. "Me laulame neid laule kui Koit, Kaire, Dagmar ja Rolf. Me teemegi õhtu ABBA lauludega, mitte ei tee mingit palagani."

Roosalu ütles, et tal on ABBA-ga seoses üks halb mälestus ajast, kui ta käis Saksamaal "Miss Saigoniga" tuuril ja läks Hamburgis ABBA tribüütkontserdile.

"Hommik Anuga" 13. veebruaril. Autor/allikas: Margarita Mironova / ERR

"Ostsime kahe sõbraga sinna väga kallid piletid, ja see oli nii halb. See oli ehe näide sellest, kuidas ei peaks seda ABBA tribüüti tegema. Minu eredaim hetk sellest kontserdist oli see, kui üks meist kolmest jäi lihtsalt tooli peale magama ja norskas täiega."

Toome märkis, et kui nende publik peaks magama jääma, siis võib pillid sama hästi ka kotti panna. "Siis ma hakkan ehitajaks."

Saatekülalised nõustusid, et ABBA muusika esitamine nõuab suurt meisterlikkust. "Ta ei kõla nii vokaalselt raskena, aga kui laulma hakkad, siis vaatad et ohohoo," sõnas Roosalu, kellele sekundeeris Oja, kes märkis, et materjaliga tööd on väga palju.

"Minu jaoks on seal väga palju uut materjali, sest ma puutusin ABBA-ga viimati kokku lapsena. Vanematel oli palju ABBA vinüülplaate, mis ma ribadeks kuulasin. Vahepeal ei ole ma ABBA muusikat üldse kuulanud ega laulnud," tunnistas Toome.

"Nii et minu jaoks 30 aastat hiljem uuesti neid lugusid hakata kuulama – see on päris tore nostalgia," lisas ta.

Kontserttuur "Tänu Sulle, ABBA" saab alguse 5. märtsil Tartus Vanemuise kontserdimajast ja jõuab seejärel Moostesse, Pärnusse ja Tallinna.