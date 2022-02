Anne Reemann: tütrega ühes lavatükis mängides tunnen end palju turvalisemalt

Nüganen selgitas, et koos nad oma rollides laval päris ei suhtle, pigem vahetavad Nüganeni kehastatud noor Lundver ja Reemani mängitud vanem Lundver n-ö teatepulka. Pereliikmega koos teatritükis mängimise kohta sõnas Reemann, et tunneb end laval tänu sellele palju turvalisemalt, et tütar Saara on koos temaga laval.

"Ma poleks julgenud seda pakkumist vastu võtta, kui Saarat ei oleks," tõdes Reemann. "Järelikult ma olen kasvatanud endale toe. Ma loodan, et midagi sellest ikka kasu on."

Nüganen märkis, et kuigi ema praegu räägib, et ta on talle suureks toeks, siis lõpuks on tema see, kes jookseb ema juurde ja nutab, et tal ei tule välja ja mis ta nüüd teeb. Ta tunnistas, et selliseid hetki on varem olnud. "Aga pigem vähe vist."

"Hommik Anuga" 13. veebruaril. Autor/allikas: Margarita Mironova / ERR

Reemann tunnistas, et tegelikult ta ei tahtnud, et tütar Saara valib näitlejatee. "Ma ei keelanud ka, aga see on selles mõttes raske, et sa kujutad noorena ette, et võid kõike teha. Sa võid, aga esiteks sul ei ole nii palju ruumi ja sa ei tee üksi mitte midagi. Sa oled teistest niivõrd sõltuv."

Tema sõnul võib näitlejana oma peas ei tea mida välja mõelda, aga tuleb arvestada sellega, et tegemist on kollektiivse tööga. "Kõik ei pruugi sulle meeldida ja sa pead kogu aeg tegema enda sees kompromisse, ja see polegi nii lihtne."

Nüganen märkis, et iga kord, kui teha kompromiss, algab sõda sinu enese sees. "Enda sees sa jääd ikka võitlema. Noorena sa arvad, et kõik on hästi lahe ja glamuurne ja natuke arvad, et mina olen hästi eriline, et "küll ma veel teen". Aga siis tuleb välja, et kõik on erilised."

Ta tõdes, et ta tahaks praegu veel uskuda, et teatris on Eestis kõik veel tema jaoks võimalik. "Aga praegu ma juba natuke saan aru, mida ema räägib, et ei ole enam nii sinisilmne."

Nüganen tunnistas, et Elmo Nüganeni tütrena teatris töötamine annab lisapinge. "Natuke on selline tunne, et kõik kas arvavad või teavad sinust midagi. Vähemalt nad ise arvavad, et midagi teavad, sest nad teavad, kes on mu vanemad ja arvavad, et ma olen ka selline või selline."

Reemann tunnistas, et tal on Linnateatris praegu, kui Elmo Nüganen seda enam ei juhi, kindlasti olla teistmoodi, aga ka lihtsam, aga samas on ajad ise segased -- COVID, uus maja, uued juhid. "Repertuaarist on paljud lavastused maha läinud, nii et mul on väga vähe etendusi ja pole momendil proove. Nii et ma ei tea, kus ma olen."

"ADA. Rääkimata lugu" esietendub 2022. aasta suvel Kiidjärvel Põlvamaal.