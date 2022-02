Elysa enda Eesti Laulu etteastest: see on siiani parim, mis ma teinud olen

Eesti Laulu võistlusel saavutas kolmanda koha Elysa looga "Fire". Lauljanna sõnul oli tema esinemine parim, mis ta kunagi üldse teinud on.

Haiguse tõttu ei saanud Elysa üles astuda Eesti Laulu poolfinaalis. Küll aga pidas rahvas tema muusikavideot niivõrd võimsaks, et otsustas ta edasi saata finaali. Lõppvõistlusel tõestas Elysa, et on kolmanda koha vääriline.

"Ausalt öeldes, mida rohkem ma sellest mõtlen, et ma ikkagi poolfinaalis ei esinenud ja siiani jõudsin, seda uskumatum see tundub!" ütles artist.

Eesti Laulu võistluse võitis Stefan looga "Hope". Lugu meeldis ka Elysale ning artisti arvates oli Stefani võit isegi ettearvatav. "Eks seda oli natukene arvata ka, vaadates inimeste vastukaja, kui paljudele see meeldis."

Tegemist pole Elysa esimese korraga Eesti Laulu võistlustules end proovile panna. Küll aga leidis laulja, et tema esinemine oli parim, mis ta kunagi üldse teinud on. "Mu esinemine minu jaoks täna oli mul siiani parim, mis ma teinud olen," tõdes artist. "Ma olen ise väga uhke selle üle."