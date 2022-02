Eurovisioonile sõitev Stefan: proovime anda endast parima

Eestit sõidab Eurovisioonile esindama Stefan. Artist lubas, et loorberitele ta enne suursündmust puhkama ei jää ning proovib suurel lauluvõistlusel anda endast parima.

"Aina uskumatumaks läheb," olid Stefani esimesed emotsioonid. "Mida rohkem mulle seda öeldakse, seda rohkem ma saan aru, et see juhtub."

Eurovisiooni lauluvõistlus leiab aset maikuus. Küll aga teab Stefan, et need mõningad vahepealsed kuud ei ole mõeldud puhkamiseks, vaid ees ootab tõsine töö. "Meid ootab ees väga palju tööd. Meid ootab väga palju ettevalmistusi ja me proovime anda endast parima," tõdes artist.

Kiidusõnu jagus Stefanil ka saatejuhtidele. "Uskumatult head saatejuhid olid," ütles Stefan, kelle sõnul suutsid õhtujuhid nii mõnelgi korral artistidelt pinget vähemaks võtta.

Eurovisiooni lauluvõistluse esimene poolfinaal toimub Torinos 10. mail, teine poolfinaal 12. mail ning suur finaal 14. mail. Eesti võistleb konkursi teises poolfinaalis.