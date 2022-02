Stefan Eesti Laulu võidust: praegu oli õige aeg!

"Ma annan endast maksimumi Eurovisioonil ja proovin mitte alt vedada," sõnas Stefan R2 otse-eetri intervjuus vaid mõni minut pärast võidu väljakuulutamist.

Laulja sõnul ajab ta nüüd kõik sõbrad kokku, et võitu korralikult tähistama minna.

"Kõik tuleb õigel ajal ja ma tunnen, et praegu on õige aeg," sõnas Stefan, et tema puhul oli tegemist õige loo ja inimestega ta ümber. "Kõik tundus õige ja äge oli näha, et inimesed olid nii toetavad mu vastu. See on super!" lisas ta.

"Ma arvan, et eks ees ootab üks suur ja tugev töö. Tiimiga muidugi proovime veel paremaks asju muuta. Arvan, et siin tuleb ka albumitaolisi asju ka kindlasti," lubas Stefan.

"See on tõesti uskumatu, et see praegu reaalsuseks sai, nii äge!" rõõmustas laulja.