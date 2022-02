Eesti Laulu finaali hindab rahvusvaheline ekspertžürii

Eesti Laulu rahvusvaheline žürii esindab muusikatippe Euroopast, Ameerikast ja Austraaliast. Mitmed tänavuse žürii liikmed veavad kohalikke Eurovisiooni eelvõistlusi ja paljudel on ette näidata edukas kogemus rahvusvahelises muusikatööstuses.

Jonathan Perkins (USA) – laulukirjutaja ja produtsent, Emmy võitnud helilooja, kelle muusikaga plaate on müüdud üle kümne miljoni. Tema kirjutatud laul "Down" Jay Sean ja Lil Wayne'i esituses jõudis esimesele kohale popmuusika edetabelis Billboard Hot 100. Perkins on teinud koostööd selliste rahvusvaheliselt edukate artistidega nagu Chainsmokers, BTS, Pitbull, Nicki Minaj jpt, ja ta on Berklee muusikakolledži laulukirjutamise professor.

Mr. Lordi (Soome) – 2006. aastal Eurovisiooni lauluvõistluselt Soomele esimese ajaloolise võidu toonud bändi Lordi eestvedaja. Bänd on andnud välja 13 albumit ja annab senimaani kontserte.

Audrius Giržadas (Leedu) – raadio- ja teleajakirjanik, toimetaja, produtsent, saatejuht, Eurovisiooni Leedu eelvõistluse eestvedaja.

Per Sunding (Rootsi) – edukas muusikaprodutsent, muusik ja psühholoog. Ta on produtseerinud Rootsi bändi Cardigans plaate ja teinud koostööd selliste bändidega nagu The Ark ja Peter, Björn and John.

Emily Griggs (Austraalia) – Austraalia üks hinnatumaid teleprodutsente ja režissööre, kes on ühtlasi ka Eurovisiooni eelvõistluse peaprodutsent.

Natalie Horler (Saksamaa) – Saksa tantsumuusikastaar kollektiivist Cascada ("Everytime We Touch", "What Hurts the Most" jne). Cascada esindas Saksamaad Eurovisioonil 2013 ja esineb sel suvel ka Eestis.

Lörnic Bublo (Ungari) – koorijuht, helilooja ja muusikaprodutsent, olnud Ungari Eurovisiooni eelvõistluse eestvedaja.

Martin Sutton (UK) – laulukirjutaja, produtsent, muusik, kelle loodud muusikaga plaate on müüdud miljoneid. Ta on salvestanud muusikat koos Celine Dioni, Backstreet Boysi, LeAnn Rimesi jt. Õpetab muusikat kirjutama enda loodud laulukirjutamise akadeemias.

Marta Cagnola (Itaalia) – muusikaajakirjanik ja -kriitik, kel on laiad teadmised Eurovisiooni lauluvõistlustest.

Scarlet Keys (USA) – Berklee muusikakolledži laulu- ja sõnade kirjutamise professor, kelle kirjutatud lugusid on laulnud kantristaarid ja Grammy võitjad James Taylori, Jimmy Buffett. Samuti on tema muusikat kasutatud filmides, televisioonis ja reklaamides. Keysil on oma taskuhääling "What's in a song", mis käsitleb muusika kirjutamise tõekspidamisi.

Lotta Furebäck (Rootsi) – Rootsi lauluvõistluse Melodifestivalen eestvedaja ja tunnustatud koreograaf.