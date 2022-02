Täna õhtul selgub Eesti Laul 2022 võitja

Saku suurhallis toimuv Eesti Laulu finaal toob publiku ette kümme finalisti ning mitmeid üllatuskülalisi. Kolm parimat selguvad rahvusvahelise žürii ja televaatajate hääletuse tulemusena, superfinaalis otsustab tänavuse võitja telefonihääletus.

Suur muusikaõhtu toob laval taas kokku Annely Peebo ja Marko Matvere, kes Tallinna Kammerorkestri saatel esitavad loo "Muinaslugu muusikas". Kontserdi avab möödunud aasta võitja Uku Suviste, värske singli esmaesituse teeb teinegi Eesti Laulu võitja, tänavu saadet juhtiv Jüri Pootsmann. Neile lisaks pakub finaalkontsert ühe üllatusetteaste ning üles astub Terminaator, kes sel aastal tähistab oma 35. aastat laval. Finaalsaadet juhivad Maarja-Liis Ilus, Priit Loog ja Jüri Pootsmann.

Nagu igal aastal, on sellelgi aastal Eesti Laulul vaheklipid, mis teevad tagasivaate viimasele kahele pandeemia-aastale. Eesti elu aitavad huumorivõtmes dokumenteerida Indrek Ojari, Jan Uuspõld, Mait Malmsten, Ragne Pekarev, Argo Aadli, Külliki Saldre jpt. Vaheklippide stsenarist on Rein Pakk ja lavastaja Ain Mäeots.

Eesti Laulu finaalsaadet vahendavad rahvusringhäälingu kanalid. Otsesaade algab kell 19.30 ning jätkub pärast "Aktuaalset kaamerat". Kell 21 lülitub Saku Suurhalli otsesaatega ETV2. Eesti Laulu vahendavad lisaks Eesti Televisioonile veel ETV+, Raadio 2, ERR.ee portaal ja veebikanal Jupiter. ETV juhatab finaaliõhtu sisse erisaatega kell 18.45, Raadio 2 alustab erisaatega kell 17.

Veebis on võimalik otseülekannet jälgida AK ajal katkestuseta.

Eesti Laulu finalistid koos hääletusnumbritega

1. Elina Nechayeva "Remedy": 900 7001

2. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab": 900 7002

3. Jaagup Tuisk "Kui vaid": 900 7003

4. Elysa "Fire": 900 7004

5. Ott Lepland "Aovalguses": 900 7005

6. Stig Rästa "Interstellar": 900 7006

7. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This": 900 7007

8. Stefan "Hope": 900 7008

9. Anna Sahlene "Champion": 900 7009

10. Black Velvet "Sandra": 900 7010

Ühe kõne hind on 1,60 eurot. SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 – hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.

Kõik Eesti Laulu videod, galeriid ja uudised leiab kodulehelt www.eestilaul.ee.