Eesti Laulu võitis Stefan looga "Hope"

Vaata Stefani võidukat kordusesitust võiduloost finaalsaate lõpus!

Võiduloo autorid on Stefan Airapetjan ja Karl-Ander Reismann.

Žürii ja publiku häälte tulemusel valiti superfinaali: Stefan "Hope", Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This" ja Elysa "Fire". Kokku anti superfinaalis 57 472 häält.

Rahvusvaheline žürii valis oma lemmikuteks Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany, Stefani ja Anna Sahlene'i.

Suur muusikaõhtu tõi laval taas kokku Annely Peebo ja Marko Matvere, kes Tallinna Kammerorkestri saatel esitasid loo "Muinaslugu muusikas". Kontserdi avas möödunud aasta võitja Uku Suviste, värske singli esmaesituse tegi teinegi Eesti Laulu võitja, tänavu saadet juhtiv Jüri Pootsmann.

Finaalsaadet juhtisid Maarja-Liis Ilus, Priit Loog ja Jüri Pootsmann.

Nagu igal aastal, olid selgi aastal Eesti Laulul vaheklipid, mis tegid tagasivaate viimasele kahele pandeemia-aastale. Eesti elu aitasid huumorivõtmes dokumenteerida Indrek Ojari, Jan Uuspõld, Mait Malmsten, Ragne Pekarev, Argo Aadli, Külliki Saldre jpt. Vaheklippide stsenarist on Rein Pakk ja lavastaja Ain Mäeots.

Eesti Laulu lõplik järjekord

1. Stefan "Hope"

2. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"

3. Elysa "Fire"

4. Anna Sahlene "Champion"

5. Black Velvet "Sandra"

6. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab"

7. Ott Lepland "Aovalguses"

8. Elina Nechayeva "Remedy"

9. Stig Rästa "Interstellar"

10. Jaagup Tuisk "Kui vaid"

Kõik Eesti Laulu videod, galeriid ja uudised leiab kodulehelt www.eestilaul.ee.