Charli XCX avaldas muusikavideo loole "Beg for You"

Charli XCX avaldas muusikavideo singlile "Beg For You", kus teeb külalisena kaasa Rina Sawayama.

Lugu pärineb Charli XCX-i eelolevalt viiendalt stuudioalbumilt "Crash", kust on juba ilmunud singlid "Good Ones" ja "New Shapes" koos Caroline Polacheki ja Christine and the Queensiga. Album ise ilmub 18. märtsil.

Aasta alguses avaldas Charli dokumentaalfilmi "Alone Together", mis räägib tema 2020. aasta albumi "How I'm Feeling Now" valmimise tagamaadest. Charli alustab uue albumi raames tuuri Põhja-Ameerikast märtsi lõpus, Euroopasse jõuab ta mai alguses.