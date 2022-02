Peeter Oja uued sugulased on Treffner, Lauristin, Kaljulaid ja Parts

Peeter Oja on sööbinud rahva mällu ekspressiivsete muusikaprojektidega ja sketšidega, ent kõige enam tuntakse teda humoristina, kelle naljas on alati kübeke teravust ja ühiskonnakriitikat. Küll aga ei ole Oja enda suguvõsas ainuke Eesti avalikkusele tuntud inimene. Tema sugupuud uurides võib sealt leida mitmeid nimekaid riigitegelasi ja prominente.

Oja lapsepõlv möödus Põhja-Tallinnas vanade hallide nõukaaegsete kortermajade vahel. Kolmetoalist korterit jagas Peeter oma koorijuhist isa Ennu, ämmaemandast ema Maimu ja neli aastat vanema õie Kaiga.

"Meie majas oli 80 protsenti venelasi ja eestlasi 20," meenutas Oja ja lisas, et oli tavapärane, kui mõnel nädalavahetusel tuli mõnest koridoris lamavast inimesest üle astuda.

Küll aga ei ole saate "Sinu uus sugulane" meeskond esimesed, kes Oja sugupuu kallal uurimistööd tegema asuvad. Peetri perekonnaloost on põhjaliku ülevaate kirja pannud isa Enn ligikaudu kümmekond aastat tagasi.

Oma uurimistöö käigus avastas koorijuht Enn, et nende suguseltsi üks nimekamaid tegelasi on helilooja Veljo Tormis. Täpsemalt kolmanda põlve nõbu. Perekonna liinid jooksevad kokku Lõuna-Eestis Sangaste kandis asuvas Määritse talus, kus elasid nii Ojade kui Tormiste esivanemad Undritsad.

Isa Enn uuris arhiive küll ülima põhjalikkusega, kuid tal jäid mõned sammud puudu tervest reast suurtest avastustest. Küll aga otsustasid sugupuud veelgi täpsemalt uurida saate "Sinu uus sugulane" meeskond.

Peetri juuri uurides avastas saatemeeskond omamoodi seaduspära, mis jookseb läbi kogu tema suguvõsa - näitleja eelkäijate seas on vähemalt igas põlvkonnas keegi, kes on armastanud teisi õpetada ja harida. Mitmed tema sugulased on elukutselised haritlased.

Võttemeeskonna esimene peatuskoht on paljudele kirjandusklassikast tuttav Palamuse kool. Siin Oskar Lutsu radadel oli Peetri vanaisa Eduard Eesti vabariigi algusaastatel koolmeister, õpetades eesti keelt, ajalugu ja võimlemist. Ent tuntud haritlasi on tema suguvõsas veel teisigi. Nii viivad Peetri juured lausa Hugo Treffnerini. Selgus, et kaheksa põlve tagasi elas Peeter Oja, Hugo Treffneri ja Veljo Tormise ühine esiisa Määritse talus.

Lisaks Treffnerile selgus, et Ojal on veel ka teisi tuntuid sugulasi. Oja juured viivad kokku ka Marju Lauristiniga. Peetri ja Marju juured saavad kokku Määritse talus. Nende ühised esivanemad on 18. sajandil elanud Määritse Ott ja Ann.

Anna Pihl, Marju Lauristin ja Peeter Oja Autor/allikas: Indrek Mänd

Määritse talu paistab silma erakordselt prominentse järglaskonnaga. Üks osa Peetri sugulastest saksastus ja nii mõnestki said mõisnikud. Teisi tänas tsaaririik teenistusaadli tiitliga ja nende nimeks sai von Undrits. Sugupuu juured viisid Peetri kokku ka endise peaministri Juhan Partsi ja president Kersti Kaljulaidiga.