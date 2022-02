Grete Kuld mängufilmist "Soo": õudust saab küll

Franz Malmsten tõdes, et enne võtteperioodi ei olnud ta varem Lutsu teost "Soo" lugenud. Küll aga luges ta selle lausa mitu korda läbi võtteperioodi ajal, et paremini rolli sulanduda. "Ta oli mu lemmik kõikidest, mida ma olen kunagi lugenud," tõdes Malmsten ja lisas, et teoses on olemas Lutsule iseloomulikku huumorit.

Filmile lõi stsenaariumi Martin Algus. Ka Grete Kuld tõdes, et filmile on omapärasem rohkem Alguse kui Lutsu lähenemine. "Filmis on ikkagi Martin Algust," tõdes Kuld ja teadis rääkida, et Algus soovitas režissööril originaalteost isegi mitte lugeda. Küll aga leidis Malmsten, et stsenarist Algus ei tee täiesti uut teost, vaid selles on peidus siiski ka Oskar Lutsule omast huumorit. "Ta ikkagi tajub teda nii palju, et ta suudab seda tema käekirjaga kirjutada," rääkis Malmsten Algusest.

"Õudust saab küll tegelikult," iseloomustas Kuld filmi ja lisas, et keeruline on määratleda linateose žanrit. Pigem on tema arvates filmis mitmeid erinevaid killukesi, mis viitavad paljudele kategooriatele.

Filmi lavastaja Ergo Kuld on Grete Kulla abikaasa. Küll aga tõdes Grete, et allahindlust talle võtteplatsil ei tehta ning kõiki peetakse võrdseteks. "Üldse pole võimalust pirtsutada," naljatles Grete. Ka Franz Malmsten tõdes, et abikaasade omavaheline koostöö oli võtteplatsil igati professionaalne. "Seda oli lausa lust näha," iseloomustas Malmsten Kuldade koostööd.

Režissööriõpingud on hetkel pooleli ka Franz Malmstenil. "See ühendab kõik minu huvid," rääkis ta ja täpsustas, et tema huvide hulka kuuluvad näitlemine, lavastamine ja ka tehniline pool.

Filmi tegevus toimub 1917. aasta suvel. Peategelase Toomas Haava rollis astub üles Franz Malmsten, kes naaseb pärast mitut Pariisis veedetud aastat. Küll aga ei tunne peategelane ennast enam kodukandis mugavalt ja leiab, et ta ei sobi sinna. Seda sama tunneb ka Kulla kehastatav proua Martinson.

Nagu ka pealkiri viitab, kannab filmis keskset kohta soo. Näitlejad tõdesid, et võtteperioodil veetsid nad palju aega soodes ning Malmsteni sõnul on soost saanud lausa omaette tegelane.